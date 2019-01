Calciomercato Genoa | Perinetti annuncia una cessione e svela le altre trattative

Calciomercato Genoa - prestito di Pezzella in dirittura. Zukanovic potrebbe finire all'Udinese : Fare percorsi inversi, cosa che accade spesso nel Calciomercato. Lo faranno, probabilmente, anche Giuseppe Pezzella e Eervin Zukanovic . Dall' Udinese al Genoa e viceversa. La società rossoblù cercava ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Kouame al Napoli - c'è l'intesa» : GENOVA - Giorgio Perinetti , Direttore Generale del Genoa , è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: ' Kouame ? Sono affari in pista, ma dobbiamo ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

Calciomercato - scambio tra Genoa ed Udinese : affare in dirittura d’arrivo : Calciomercato, Genoa ed Udinese hanno raggiunto l’accordo per uno scambio che modificherà entrambi i pacchetti arretrati Calciomercato, Genoa ed Udinese completano uno scambio che era nell’aria da diversi giorni. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, il Grifone si è accaparrato Pezzella, terzino sinistro ex Palermo in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Potrebbe invece fare un viaggio in ...

Calciomercato Genoa - Lapadula usato come contropartita : possibile scambio in vista : Calciomercato Genoa, Gianluca Lapadula si appresta a lasciare il club dopo l’esplosione del duo Kouame-Piatek Calciomercato Genoa, proseguono le trattative in casa ligure, con diversi calciatori sul taccuino della società. Uno dei pupilli di Preziosi, seguito ormai da diverse sessioni di Calciomercato, è il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic. Secondo le ultime indiscrezioni, nelle intenzioni del Genoa ci sarebbe uno scambio ...

Calciomercato Genoa - i tre innesti per il tecnico Prandelli : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha beneficiato del ribaltone in panchina, in particolar modo il tecnico Cesare Prandelli ha avuto l’abilità di risollevare una situazione difficile, ha riportato fiducia ma soprattutto gioco e risultati positivi. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, è arrivato Jandrei ma non è di certo finita. In arrivo altri due ...

Calciomercato - accordo Juve-Genoa per Sturaro : è fatta per il “ritorno” a Marassi : Stefano Sturaro lascerà lo Sporting Clube de Portugal per rientrare in Italia, una breve tappa alla Juventus per poi essere girato al Genoa Stefano Sturaro si appresta a tornare al Genoa, dove probabilmente ha fatto vedere le cose migliori in carriera. L’esperienza del centrocampista allo Sporting Clube de Portugal non è andata affatto bene, anche a causa dei problemi fisici che hanno condizionato il calciatore. Dunque Sturaro ...

Calciomercato Genoa : i convocati per il ritiro - assenze che sanno d’addio : Calciomercato Genoa, mancano alcuni nomi illustri tra i convocati da Prandelli per il ritiro del Grifone in terra spagnola “Sono 23 i calciatori convocati da Cesare Prandelli e dal suo staff per la settimana di lavoro in Spagna. Resterà a lavorare e Pegli un ristretto gruppo di calciatori, sei in totale: Marchetti (che si allenerà con la squadra Primavera), Medeiros, Lapadula, Lakicevic, Gunter e Mazzitelli (questi ultimi due ...

Romero - Kouame e Krunic : Perinetti fa il punto sul Calciomercato del Genoa : Il calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo con diverse trattative sia in entrata che in uscita che stanno animando questi giorni Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha fatto il punto sul calciomercato del club ligure in vista dei prossimi caldissimi giorni di trattative. Se in entrata continua ad essere d’attualità il nome di Rade Krunic, è in uscita che il Grifone potrebbe muoversi maggiormente, anche se i ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Calciomercato Genoa - Jandrei in dirittura d'arrivo : GENOVA - Primo colpo per il Genoa che a breve accoglierà il portiere brasiliano della Chapecoense Jandrei . A confermarlo è lo stesso numero uno brasiliano che su Instagram ha salutato i suoi ex ...

Calciomercato Genoa - il primo colpo è Jandrei : GENOVA - primo colpo per il Genoa che a breve accoglierà il portiere brasiliano della Chapecoense Jandrei . A confermarlo è lo stesso numero uno brasiliano che su Instagram ha salutato i suoi ex ...

Calciomercato Genoa - Perinetti allo scoperto su Piatek - Kouame e Romero : Calciomercato Genoa – “Guardo Kouame e Piatek e sono contento di averli entrambi. Kouame tra Everton e Napoli? Innanzitutto nessuno lascia Genova a gennaio. Poi, magari, c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, a radio CRC: “Col Napoli c’è stato un colloquio tra i due presidenti e ora gli operativi ...

Le bombe di Calciomercato - colpi di Parma ed Udinese : il Bologna è scatenato - innesti di Genoa e Samp [DETTAGLI] : E’ stata una giornata caldissima per quanto riguarda il calciomercato. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, stiamo parlando di Stefano Okaka, nelle ultime ore accordo totale ...