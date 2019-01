Calciomercato Chelsea | Sarri spaventa i tifosi del Cagliari

Calciomercato Inter - Barella : 50 milioni subito dal Chelsea : Seguito da vicino soprattutto da Inter e Napoli, stando a 'Rai Sport' il club allenato da Maurizio Sarri avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro cash per prendere subito dal Cagliari il giovane ...

Calciomercato Chelsea - Sarri : 'Alla società ho chiesto se vuole rinforzare la squadra' : Dopo il pareggio per 0-0 contro Southampton in Premier, l'allenatore del Chelsea ha evidenziato ai microfoni di Sky Sport le difficoltà offensive della sua squadra: "Abbiamo giocato bene fino agli ...

Calciomercato - colpo Pulisic per il Chelsea : al Dortmund 64 milioni - resta in Bundesliga in prestito fino a giugno : Per il direttore sportivo del Dortmund, però, il calciatore resterà concentrato sul presente e sul mondo Borussia fino a giugno: "Lui è un personaggio perfetto per quel campionato - assicura Zorc - ...

Calciomercato Chelsea - che colpo per Sarri : arriva Pulisic [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Chelsea – Gli ultimi mesi non sono stati entusiasmanti in casa Chelsea, la squadra ha perso terreno dalla vetta ma l’impatto del tecnico Maurizio Sarri è stato comunque strepitoso, il club sta ricostruendo e l’ex Napoli rappresenta sicuramente la figura migliore. I Blues hanno bisogno di innesti e nelle ultime ore hanno piazzato un colpo importante: dal Borussia Dortmund arriva Christian Pulisic, classe ...

Calciomercato Chelsea - è ufficiale il primo colpo invernale : pioggia di milioni per il Borussia Dortmund : Il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno americano che rimarrà però in prestito al Borussia Dortmund fino a giugno Il Borussia Dortmund “ha trovato l’accordo con il club della Premier League inglese l’FC Chelsea sul trasferimento del centrocampista offensivo del Dortmund Christian Pulisic con effetto immediato. Gli inglesi a loro volta prestano il giocatore fino alla fine della stagione in ...

Calciomercato Genoa - spunta una pazza idea dal Chelsea : rinforzi per Prandelli! : Calciomercato Genoa, il presidente del Grifone Preziosi sta tentando di mettere a segno un grande colpo per la sessione invernale Calciomercato Genoa – Emerson Palmieri è finito nel mirino del Genoa per quanto concerne la sessione di gennaio di Calciomercato. Il calciatore del Chelsea non sta trovando spazio con Sarri, chiuso da un grande Marcos Alonso. Dunque potrebbe cercare di giocare maggiormente altrove ed il Genoa sta provando ...

Calciomercato Lazio - assalto a Zappacosta : Inzaghi ha chiesto l’esterno del Chelsea : Calciomercato Lazio, il club del patron Lotito sta cercando di accontentare le richieste del tecnico Simone Inzaghi sul mercato Calciomercato Lazio, il club capitolino si sta muovendo in queste ore per regalare a mister Simone Inzaghi gli innesti giusti per la conquista della Champions League sfumata nell’ultima giornata della passata stagione. Il tecnico ha chiesto un esterno di destra, zona del campo nella quale potrebbero partire ...

Calciomercato - Chelsea su un calciatore del Bayern Monaco : Il Calciomercato non si ferma mai con le squadre che progettano i grandi colpi estivi quando ancora deve aprirsi la sessione invernale. Una di queste è il Chelsea, che avrebbe messo nel mirino un difensore del Bayern Monaco. Si tratterebbe di Mats Hummels, per il quale si parla anche di un possibile trasferimento già a gennaio. Difficilmente, però, i bavaresi si priveranno di uno dei loro migliori difensori a metà stagione. Il Sun afferma ...

Calciomercato Chelsea : Pulisic in arrivo a luglio : Calciomercato Premier League: lo statunitense ha un contratto con il Borussia Dortmund fino a luglio del 2020, ma il Chelsea avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore.Calciomercato Chelsea Pulisic / Arriveranno rinforzi per Maurizio Sarri. L’allenatore del Chelsea ha già iniziato a pensare ai prossimi acquisti e il club londinese si è già messo in moto per accontentarlo. Nelle ultime ore, infatti, secondo quanto riportato ...

Calciomercato - Kovacic : 'Chelsea scelta giusta - voglio restare qui. Hazard? Mi ha chiesto informazioni sul Real Madrid' : Non sapevo che fosse così bravo e potrebbe facilmente essere uno dei due o tre migliori giocatori del mondo. Mi ha chiesto come fosse il Real Madrid, ma per adesso non vediamo l'ora di trascorrere ...

Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta/ Calciomercato - lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma... : Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta: lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma le sirene di Calciomercato continuano a suonare

Calciomercato Milan - Higuain Morata : scambio con il Chelsea vicino : Calciomercato Milan – Rino Gattuso si gioca la sua permanenza sulla panchina del Milan nelle ultime due partite del 2018. Chi invece avrebbe già deciso il suo futuro sarebbe invece Gonzalo Higuain. Il Pipita avrebbe scelto di concludere la sua esperienza con la maglia rossonera dopo appena sei mesi. Nessun dubbio da parte dell’attaccante argentino […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: scambio con il Chelsea vicino ...

Chelsea - Calciomercato alternativo : il primo colpo di Sarri è… uno psicologo? : Questione di testa, prima di tutto. Il calcio è anche psicologia e Sarri vuole riportare sulla retta via il suo Chelsea, attualmente a -11 dal Liverpool capolista, al quarto posto del campionato ...

Calciomercato – Fabregas lascia il Chelsea? Dalla Francia il sogno di mercato del Monaco : Stampa francese: il Monaco pensa al colpo Fabregas a gennaio E’ Cesc Fabregas il sogno di mercato del Monaco, a quanto riporta ‘L’Equipe’ il centrocampista del Chelsea è nella lista dei desideri del club monegasco per la sessione invernale di mercato. Al momento la strada per portare il giocatore spagnolo 31enne nel Principato sembra in salita ma sotto traccia il Monaco sta lavorando anche ad altri colpi di mercato, ...