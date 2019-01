Calcio | Giorgetti | ' I tesserati non devono alimentare retorica degli ultrà'

Il Calcio non si ferma "Ma serve la linea dura" Giorgetti vuole lo stop : Le parole dello stesso Giancarlo Giorgetti, che ha la delega allo Sport, sembravano andare nella direzione opposta: 'I morti, le aggressioni, il razzismo dovrebbero indurre la federazione alla ...

Calcio e violenza - Giorgetti : 'Serve inversione di rotta' : 'Il Calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Serve un segnale chiaro anche da parte del mondo sportivo: oltre a punizioni esemplari è necessaria un'inversione di rotta'. Lo dice Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo i fatti di Inter-Napoli. Giorgetti ...

Giorgetti scommette sul rilancio del TotoCalcio : ecco come cambierà la schedina (che non ci sarà più) : Addio al Totocalcio, viva il Totocalcio: più che cancellarlo, il governo vuole rilanciarlo. Anche se questo vorrà dire cambiarne sicuramente le tipologie di giocate, abbandonando la vecchia schedina, magari anche il nome. Quella del sottosegretario Giancarlo Giorgetti è a metà fra l’ “operazione nostalgia” e la rivoluzione: ma con un montepremi più alto e il coinvolgimento diretto degli sportivi la scommessa potrebbe anche essere vincente. ...

TotoCalcio addio? Giorgetti e Valente negano : "Sarà rilancio - non abolizione" : L'attenzione va sempre data al gioco d'azzardo che va continuamente contrastato: si tratta di un gioco non ripetitivo che può dare un beneficio al mondo dello sport". Gasport

