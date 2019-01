Calabria | barca alla deriva | 2 persone soccorse a Crotone

meteoweb.eu

: #omnibusla7 #Falcomatà è il nuovo idolo della @alessandrasard1. Il salvatore della barca #Pd . Io invece ricordo Gi… - wolf28081968 : #omnibusla7 #Falcomatà è il nuovo idolo della @alessandrasard1. Il salvatore della barca #Pd . Io invece ricordo Gi… - AlfonsoZito : @robertabg72 Treno Bergamo Reggio Calabria. Affitti una barca e li aiuti. Altrimenti non ci rompa il cazzo.… - Luigi41712 : @Alessia11307 @duxfightdemon Perché 'ndringhete (in Calabria 'ndranghete) e 'ndrá. Miezz'o mare 'na barca ce stá... -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La guardia costiera diha tratto in salvo due 30enni nelle acque prospicienti il villaggio di porto Kaleo di Cutro (): sono usciti ieri mattina per una battuta di pesca sportiva, ma il motore della loro imzione si è spento e non si è più riacceso, lasciando i due nell’impossibilità di manovrare e rientrare in porto. Anche a seguito del peggioramento delle condizioni meteo, hanno chiesto soccorsoguardia costiera: immediatamente è stata inviata una motovedetta e dirottato un peschereccio in navigazione nelle vicinanze. Il natante è stata condotto nel porto di Le Castella dove i ragazzi sono stati sti e confortati dal personale militare.L'articolo: 2Meteo Web.