Burkina Faso | il sospetto dietro la scomparsa di Luca Tacchetto | Forse rapito da

Burkina Faso : stasera a Vigonza fiaccolata per Luca ed Edith : Padova, 7 gen. (AdnKronos) - Una fiaccolata per Luca ed Edith per le vie di San Vito di Vigonza. E' l'iniziativa organizzata spontaneamente da un gruppo di parrocchiani in programma stasera. La fiaccolata sarà preceduta da una messa celebrata parroco da Don Paolo Benetollo, in programma alle ore 18.

Burkina Faso : sindaco Vigonza - 'ricerche in tutte le direzioni' : Padova, 7 gen. (AdnKronos) - (di Dario Converso) "Ho sentito anche sabato mattina Nunzio Tacchetto, ma purtroppo non ci sono novità. A lui mi lega una lunga amicizia, sono vicino a lui e a tutta la sua famiglia, in questi giorni di grande apprensione. Spero che presto si possano riprendere i contatt

Luca ed Edith avvistati il 22 dicembrea 50 km dal tragitto previsto in Burkina Faso : Di Luca Tacchetto e dell'amica canadese Edith Blais non si hanno più notizie dal 15 dicembre. Sette giorni dopo, i due sarebbero stati visti in un'altra zona rispetto a quella prevista dal loro itinerario

Scomparso in Burkina Faso - il padre a Sky tg24 : 'Non è sprovveduto' - : Il genitore del 30enne irreperibile dallo scorso 15 dicembre ha confermato che Luca Tacchetto è un ragazzo abituato a viaggiare: "È uno che conosce il mondo. Era tutto pianificato a tavolino"

Burkina Faso - mamma amica italiano scomparso : 'In passato un volontario fu sequestrato dalla polizia' : Luca Tacchetto ed Edith Blais, di cui si sono perse le tracce in Burkina Faso dal 15 dicembre scorso, potrebbero aver avuto qualche problema con il visto. Almeno questa è la spiegazione a cui si ...

Burkina Faso - il mistero del giovane italiano scomparso : Mi ha raccontato che in passato uno dei volontari era stato fermato e sequestrato dalla polizia del Burkina Faso, senza alcun contatto con il mondo esterno. Come si fa a verificare questa ...

Italiano scomparso in Burkina Faso è figlio di ex sindaco Vigonza : Il 30enne Luca Tacchetto, figlio dell'ex sindaco di Vigonza, sembra scomparso nel nulla dal 15 dicembre scorso, durante un viaggio in Burkina Faso. Secondo le ultime informazioni che si hanno sui suoi spostamenti, il giovane era in compagnia di un'amica canadese, Edith Blais, 34 anni, con la quale stava cercando di raggiungere in auto la capitale Ouagadougou. La coppia era attesa a cena da due amici francesi, da tempo domiciliati nel ...