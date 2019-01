Brexit | Londra rischia di perdere 800 miliardi di sterline nel settore finanziario

Brexit - Londra rischia di perdere 800 miliardi di sterline di attività : Banche, assicuratori e gestori di denaro stanno progettando di spostare circa 800 miliardi di sterline di attività dal Regno Unito al resto d'Europa: è quanto emerge da un'indagine condotta da Ernst & ...

Brexit : a Londra il 15 gennaio voto sul piano May : Ore decisive per la Brexit. Il Parlamento inglese voterà il piano della premier Theresa May il 15 gennaio. La Gran

Brexit : allarme capo polizia Londra : ANSA, - Londra, 27 DIC - Il capo della polizia di Londra Cressida Dick rileva che la Brexit potrebbe avere effetti negativi sulla pubblica sicurezza. Dick ha spiegato che la polizia avrà maggiori ...

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

Brexit - le restrizioni di Londra dopo il divorzio dalla Ue : un anno per i visti di lavoro - 5 anni per chi ha salario da 30mila sterline : Nel post-Brexit Londra non riserverà ai cittadini Ue un accesso preferenziale al mercato del lavoro britannico. Tutto scritto nel libro bianco sull’immigrazione, con le linee guida in tema di ingressi in Gran Bretagna dopo il divorzio dalla Ue, che avverrà alla fine del periodo di transizione post Brexit in caso di ratifica dell’accordo, o a partire dal 29 marzo del 2019 in caso di no deal. L’impegno garantito dal governo ...

L'Europa di prepara al 'no deal' sulla Brexit con Londra - dice Juncker : Il Consiglio europeo riconferma le sue conclusioni del 25 novembre 2018, in cui ha approvato l'accordo di ritiro e ha approvato la dichiarazione politica - si legge nelle conclusioni - l'Unione tiene ...

Juncker : su Brexit Londra si decida : 0.29 Sulla Brexit "i nostri amici britannici devono dire quello che vogliono". Lo ha detto il presidente della Commissione, Juncker, durante una conferenza stampa al termine del Vertice europeo, annunciando che mercoledì l'esecutivo comunitario pubblicherà i piani per un'uscita di Londra senza accordo. "La Commissione pubblicherà il 19 dicembre tutte le informazioni utili che riguardano la preparazione di un 'no-deal'. I preparativi sono sono ...

Londra - May supera la sfida interna : «Fatemi finire la Brexit» | Che succede ora? : La premier britannica sconfigge «congiurati» - 200 voti a favore, 117 contro -, ma è costretta a promettere che non si ricandiderà. E se l’intesa con l’Ue venisse bocciata, sarebbe concreta l’ipotesi di un no deal

Brexit - mozione di sfiducia dei Tory contro Theresa May/ Ultime notizie - caos a Londra : Premier sotto assedio : Brexit, Premier May sotto assedio: i Tory presentano mozione di sfiducia contro la loro Premier, stasera il voto che potrebbe rivoluzionare il Regno Unito

Brexit : Merkel e Juncker escludono nuove trattative con Londra : La Camera dei comuni tornerà a esprimersi sul divorzio Londra-Ue a inizio 2019. Theresa May è impegnata in un tour de force europeo, con colloqui con Angela Merkel, Donald Tusk e Jean-Claude Juncker nel tentativo di ottenere concessioni sul nodo del confine irlandese ma per ora ha ricevuto solo dei «no»...

La Brexit torna in discussione : Londra è nel caos : Colpo di scena a Londra. La Brexit torna in discussione. Il voto di ratifica ai Comuni sull’accordo, previsto per martedì,

Brexit - la Corte Ue : "Londra è libera di revocarla" : "Il Regno Unito è libero di revocare unilateralmente la notifica della sua intenzione di ritirarsi dall'Unione Europea". Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una sentenza storica, destinata a avere un forte impatto sul voto della Camera dei Comuni sull'accordo tra il governo di Theresa May e l'Ue a 27 Segui su affaritaliani.it

Corte Ue : «Londra può revocare la Brexit». Otto scenari dopo il - quasi certo - no del Parlamento : La Gran Bretagna entrerebbe nello Spazio Economico Europeo, restando quindi nel mercato unico e non ci sarebbero contraccolpi per l'economia. Al contrario della Norvegia, dovrebbe restare anche nell'...

