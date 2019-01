BORSA ITALIANA OGGI Intesa Sanpaolo a +1 | 7% | Pirelli a -1 | 2% | 7 gennaio 2019

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +3 - 37% - Saipem a +6 - 47% - 4 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in netto rialzo. Sul listino principale spiccano Saipem e Unicredit. In rosso solo Amplifon

BORSA ITALIANA in rally con Wall Street - FTSE MIB +3 - 04% : Tuttavia ha promesso che la banca centrale adeguerà la propria politica monetaria in base all'andamento dell'economia nei prossimi mesi adeguandola nel caso di rallentamento inaspettato della ...

BORSA ITALIANA oggi/ Saipem a +4 - 6% - Fca a +3 - 1% - 4 gennaio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari si trova in territorio positivo. Sul listino principale spicca Saipem . Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari lotta per i 18.000 punti - 4 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra quota 18.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda