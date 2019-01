BMW Serie 3 Li - La versione per il mercato cinese

quattroruote

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La BMW si è già attivata per portare in Cina la settima generazione della3. Come ormai da tradizione, la Casa tedesca ha sviluppato una specificaa passo lungo per ilasiatico di punta denominata Li che sarà prodotta localmente grazie alla joint-venture con la Brilliance.Passo lungo, motori benzina. Per il momento non sono stati diffusi i dati tecnici, quindi non sappiamo quanto la berlina sia cresciuta rispetto ai 4,71 metri del modello europeo. Quel che è certo è che tutte le modifiche sono concentrate nella zona della portiera posteriore, così da offrire maggiore spazio alle gambe dei passeggeri. Le modifiche sono state sviluppate per mantenere intatta la distribuzione dei pesi 50:50 e il taglio del montante posteriore. Non si conoscono nemmeno le motorizzazioni disponibili: scontata la presenza dei soli benzina, ma è probabile che entro breve tempo ...