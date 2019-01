Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Scaletta e ingressi per i concerti Max Gazzè a Roma per La Favola di Adamo ed Eva : info utili e Biglietti : I concerti di Max Gazzè all'Auditorium Parco della Musica inaugurano la stagione dei live che l'artista Romano ha voluto dedicare al suo album più celebre, quello con il quale ha dato una svolta alla sua carriera. Sul palco sarà quindi riproposto l'intera tracklist contenuta nel disco, con un ritorno al pop dopo il tour sinfonico che l'artista ha voluto dedicare ad Alchemaya. I biglietti per i concerti sono ancora in prevendita su ...

X Factor 2018 - Anastasio da record : Biglietti sold out - raddoppiate le date di Roma e Milano : Cresce l'attesa per la prima tournèe di Anastasio ' La fine del mondo tour 2019 ': in pochi minuti polverizzati in prevendita i biglietti per i concerti di Milano, Torino, Roma, Brescia e Livorno . A ...

Nuove date per il tour 2019 di Anastasio - raddoppiano i concerti a Milano e Roma : Biglietti in prevendita : Nuovi appuntamenti si aggiungono al tour 2019 di Anastasio in programma nei mesi di marzo ed aprile. L'avvio delle prevendite ha portato con sé già i primi tutto esaurito e si aggiungono due nuovi eventi a quelli già annunciati. Le due Nuove date sono in programma per il 26 marzo al Santeria Social Club di Milano e per il 4 aprile a Largo Venue a Roma. I biglietti per i nuovi appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di ...

Rugantino con Enrico Montesano e Serena Autieri al Sistina di Roma : date - Biglietti - orari e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Rugantino”, la famosa commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini e diventata un classico della Romanità che vede protagonisti stavolta Enrico Montesano e Serena Autieri. Il celebre spettacolo teatrale, giunto all’ottava edizione, è in programmazione al Teatro Sistina di Roma. Di seguito trovate tutte le informazioni utili e la nostra recensione di questa ...