Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Biglietti Inter-Rapid Vienna - Europa League : vendita libera dal 17 gennaio : L’Inter, dopo essere stata eliminata dalla UEFA Champions League, è approdata in Europa League. I nerazzurri affronteranno il Rapid Vienna ai sedicesimi di finale della competizione. Il match di andata verrà disputato in Austria il 14 febbraio all’Allianz Stadion, mentre la partita di ritorno sarà giocata a San Siro il 21 febbraio. In vista della sfida casalinga, la società ha già aperto la vendita dei Biglietti. La Fase 1 prevede la prelazione ...

Empoli-Inter - vietata la vendita dei Biglietti ai residenti in Lombardia : Le decisioni in vista della gara: chiusura del settore ospiti, divieto di vendita ai residenti in Lombardia e annullamento dei biglietti già emessi. L'articolo Empoli-Inter, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Empoli-Inter - i toscani sospendono vendita Biglietti settore ospiti : EMPOLI INTER, CASTELLANI CHIUSO AGLI ospiti- A seguito degli scontri ieri sera a margine di Inter-Napoli, e dei provvedimenti presi dalla Procura contro la curva nerazzurra, l’Empoli ha comunicato di aver sospeso la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara di sabato 29 dicembre. I toscani ospiteranno al Castellani proprio la squadra […] L'articolo Empoli-Inter, i toscani sospendono vendita biglietti settore ospiti ...

Empoli-Inter - sospesa la vendita dei Biglietti per il settore ospiti : In seguito agli incidenti che si sono verificati dentro e fuori San Siro durante la gara contro il Napoli, l'Empoli sospende la vendita dei biglietti destinati ai tifosi dell'Inter L'articolo Empoli-Inter, sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.