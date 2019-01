Basket | Serie A | i tifosi della FIAT Torino acclamano Delfino

Serie A Basket - bilancio e ultima giornata d'andata : decisiva per le Final Eight di Coppa Italia : Ancora 40 minuti prima di chiudere il girone d'andata, quello che emetterà i primi verdetti della stagione, quelli che servono per definire le invitate al gran ballo delle Final Eight di Coppa Italia .

Club Basket Frascati (serie C Gold) - Cecconi : «Ragazzi pronti per il doppio impegno ravvicinato» : Roma – Una lunga pausa di Natale, prolungata anche all’Epifania. Ma questa è la settimana del ritorno in campo per la serie C Gold maschile e quindi anche per il gruppo del Club Basket Frascati. I ragazzi allenati da Rossella Cecconi affronteranno in rapida sequenza la Fortitudo fuori casa (giovedì) e l’Alfa Omega tra le mura amiche (sabato). «Soprattutto il primo match rappresenta una incognita per tutti vista il lungo periodo di ...

Basket - Serie A : Milano torna a vincere - Torino nei guai : Le tensioni zavorrano la Fiat Torino, che incassa al PalaVela la decima sconfitta stagionale, 96-106 all'overtime contro Cantù, e si ritrova all'ultimo posto dopo il successo di Pistoia su Pesaro. In ...

Basket - Serie A : Milano torna a vincere - Venezia raggiunge Avellino : Una parentesi, la sconfitta contro Avellino. Al Forum di Assago, Milano supera 86-78 Trento nella riedizione dell'ultima finale scudetto e resta a +6 sulle seconde, Avellino e Venezia, che mantiene ...

Basket - Serie A2 : Bologna allunga a Est - la Virtus Roma fa 100 e centra le Final Eight : Cento punti per centrare le Final Eight. La Virtus Roma supera l'Axpo Legnano 100-81, difende il primato condiviso con Bergamo nel girone ovest e sfiderà la Tezenis Verona nelle Final Eight di Coppa ...

Basket - i migliori italiani della 14a giornata di Serie A. Candi e Tonut emergono - bene gli italiani di Milano : In questa quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 si sono ancora una volta viste delle buone prestazioni da parte di portacolori italiani. Andiamo a vederle. Stando alle statistiche, l’MVP azzurro di giornata è Leonardo Candi: alla sua seconda stagione a Reggio Emilia, il bolognese sta cercando di dimostrare tutto il valore col quale ambisce a entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale in un prossimo futuro. ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Reggio Emilia demolisce Pesaro nel posticipo e abbandona l’ultimo posto in classifica : Con il posticipo delle 20.45 si è conclusa la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Pesaro esce con le ossa rotte dallo scontro salvezza di Reggio Emilia, dominatrice assoluta dell’incontro sin dalla prima frazione di gioco. Il punteggio finale di 108-66 testimonia meglio di qualsiasi spiegazione il divario visto questa sera tra le due formazioni e, se da un lato conferma la crescita della compagine Emiliana dopo la bella ...

Serie A Basket - 14ª giornata : Reggio Emilia a valanga su Pesaro nel posticipo - la classifica : Serie A Basket, 14ª giornata: Reggio Emilia ha dominato in casa contro Pesaro, surclassata da Rivers e soci Serie A Basket, 14ª giornata: Reggio Emilia ha vinto sul parquet di casa lo scontro salvezza contro la VL Pesaro. Un successo netto, una gara senza storia già dalla prima frazione conclusasi 57-29 in favore della Grissin Bon. Rivers ed Aguilar sono stati i mattatori dell’incontro, rispettivamente con 15 e 20 punti messi a ...

Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Risultato live 57-29 - streaming video Rai : intervallo - Basket Serie A1 - : Diretta Reggio Emilia Pesaro, streaming video Rai: cinque ko consecutivi per una Vuelle che è tornata a soffrire molto in questo campionato.

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO/ Risultato live 25-15 - streaming video Rai : 2uarto - Basket Serie A1 - : DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO, streaming video Rai: cinque ko consecutivi per una Vuelle che è tornata a soffrire molto in questo campionato.

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Milano torna al successo contro Trento - Varese sconfitta a sorpresa sul campo di Pistoia : Terminate le gare del pomeriggio per la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Nel penultimo turno del girone di andata, diverse erano le sfide importanti per definire la classifica in vista delle Final Eight di Coppa Italia. La capolista Milano ha superato Trento tornando al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana, mentre Varese è caduta a sorpresa sul campo di Pistoia. Vittoria per Cantù nella delicata sfida salvezza contro ...

Diretta Pistoia Varese/ Risultato finale 71-65 - streaming video e tv : fine gara! - Basket Serie A1 - : Diretta Pistoia Varese, streaming video e tv: la Openjobmetis ha già ottenuto la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, Oriora ultima.

Basket femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - prima sconfitta di Venezia! Impresa di Broni - Schio si avvicina : Si è disputata la 12^ giornata della Serie A1 di Basket femminile e non sono mancati i colpi di scena. La capolista Venezia, infatti, è incappata nella prima sconfitta stagionale: le lagunari sono crollate sul campo di Broni per 74-68, le padrone di casa hanno piazzato un fenomenale 19-7 nell’ultimo quarto e sono così riuscite a realizzare l’Impresa grazie in particolar modo ai 35 punti della stellare Wojta mentre alla capolista non ...

Diretta Pistoia Varese/ Risultato live 52-51 - 30' streaming video e tv : 4' quarto! - Basket Serie A1 - : Diretta Pistoia Varese, streaming video e tv: la Openjobmetis ha già ottenuto la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, Oriora ultima.