Barbara Berlusconi risponde a Libero | Mio padre sa difendersi da solo Io figlia

Libero contro Barbara Berlusconi : "Un'altra velina ingrata - come sua madre" : Libero si scaglia con veemenza contro Barbara Berlusconi, accusandola di aver tradito il padre, Silvio Berlusconi, come fece nel 2009 sua madre, Veronica Lario. "Altra velina ingrata: Silvio tradito da Barbara" titola il quotidiano in un articolo firmato da Renato Farina, chiosando "come la mamma"."Stoltezza o vendetta? Siccome non cresciamo che la ragazza, ormai matura, sia una cretina, propendiamo per la seconda ipotesi" scrive il giornalista, ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : Cara Barbara Berlusconi - ma sai cosa scrive di tuo padre Travaglio ogni giorno? : Non è una velina, Barbara Berlusconi, ma ingrata sicuramente sì. Sfogliando i quotidiani, ha fatto effetto la lettera scritta dalla figlia del Cavaliere a Marco Travaglio, per dire la sua sul caso delle donne "ghettizzate" allo stadio di Gedda, in Arabia, in cui si disputerà la finale di Supercoppa

Barbara Berlusconi al Fatto : "Supercoppa in Arabia Saudita? Il mondo non può salvarlo il calcio" : Per rispetto alle donne, la finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Milan non si dovrebbe giocare, ma "il mondo non può salvarlo il calcio". Barbara Berlusconi, ex amministratore delegato e vicepresidente dell'Ac Milan, dice la sua sulla "partitaccia" organizzata a Gedda dalla Lega Calcio intervenendo sul Fatto Quotidiano, il giornale "nemico" di papà, Silvio Berlusconi."Penso che questa partita non doveva essere organizzata ...

