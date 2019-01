Bangladesh | vota per l' opposizione | mamma di 4 bambini stuprata da una gang per punizione

Vota opposizione - stuprata in Bangladesh : ANSA, - ROMA, 6 GEN - Una madre di quattro figli ha denunciato un gruppo di uomini di averla violentata perche' aveva Votato per l'opposizione alle elezioni in Bangladesh della settimana scorsa. Lo ...

Si è votato in Bangladesh : Il partito più votato sarà quello della prima ministra Sheikh Hasina, ma si è parlato di brogli e almeno 14 persone sono morte in degli scontri

Si vota anche in Bangladesh : La prima ministra Sheikh Hasina è la favorita, ma la sua principale rivale è in prigione e la campagna elettorale si è tenuta in un clima molto teso