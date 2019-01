Bangkok | ragazza saudita barricata lascia l’aeroporto con Uhcr

Ragazza saudita barricata in hotel - Bangkok : “Non sarà deportata” : L'articolo Ragazza saudita barricata in hotel , Bangkok : “Non sarà deportata” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

In fuga dalla famiglia - ragazza kuwaitiana lascia l'aeroporto di Bangkok sotto protezione Onu : Bangkok - La giovane donna saudita in fuga dalla famiglia ha lascia to l'aeroporto internazionale di Bankgok affidata ai funzionari dell' Unhcr . Lo hanno riferito le autorità thailandesi. - Le foto: ...

Bangkok : ragazza saudita può entrare nel paese : La 18enne saudita barricatasi all'aeroporto di Bangkok sarà lasciata entrare in Thailandia per far esaminare il suo caso presso l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. Lo ha dichiarato il generale ...