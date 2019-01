Baby gang picchia e accoltella coetaneo

Baby gang tenta di uccidere un coetaneo - aveva fatto apprezzamenti su una ragazzina : tre arresti : tentato omicidio è l'accusa che ha portato in carcere tre ragazzi, due minorenni e uno appena maggiorenne, arrestati dalla squadra mobile di Massa per l'aggressione a un minore: due sono ai ...

Massa - Baby gang prova a uccidere minore : 3 arresti : Tre ragazzi, due minorenni e uno appena maggiorenne, sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito un altro minore. Durante le feste di Natale la baby gang ha attirato la vittima in un parco pubblico.

Furti a raffica tra Migliarina e Bragarina - fermata una Baby gang : La Spezia - Da Via Sardegna fino al cuore del Parco della Maggiolina. Vetrine infrante e razzie di dolcetti, birra, liquori. E' il bottino della baby gang fermata all'alba di questa mattina dalla ...

Napoli - il 2018 visto dal questore : 'Anno intenso per le Babygang' : Dal caos dei baretti all'accoltellamento del giovane Arturo in via Foria, sino all'assassinio della guardia giurata Francesco Della Corte. L'Anno appena trascorso - come emerge dal bilancio di fine ...

Omofobia - un 20enne aggredito a Vittoria da una Baby gang : “Dammi quel telefono - frocio”. Poi pugni alla testa : Lo hannoa aggredito in sei, in centro città, mentre stava andando a lavorare. È quello che è successo a un ventenne che lavora in uno studio di parrucchieri di Vittoria, in provincia di Ragusa. “Dammi quel telefono frocio, che devo fare una telefonata”, gli hanno urlato mentre camminava. Lui ha rifiutato ed è scattata l’aggressione del branco: sei ragazzi, probabilmente minorenni, lo hanno picchiato con pugni alla testa, al ...

Violenza sessuale - spaccio e ricatti - sgominata dai carabinieri Baby gang a Montesilvano : Pescara - L'operazione ‘Baby Drugstore’, dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, ha portato all'individuazione di una banda di minorenni dediti allo spaccio di droga, si tratta di 5 minorenni uno dei quali è stato posto ai domiciliari anche per aver minacciato e picchiato un coetaneo nel tentativo di costringerlo a ritrattare le dichiarazioni contro di lui ai carabinieri e di indurlo a rendere una falsa testimonianza. ...

Aversa - volontari Caritas : “Aggrediti da una Baby-gang mentre assistevamo i senzatetto”. Indagano i carabinieri : I volontari della Caritas di Aversa hanno denunciato di essere stati aggrediti da una baby gang nella notte tra sabato 8 e domenica 9 dicembre, mentre assistevano i senzatetto in stazione. Don Carmine Schiavone, il responsabile dell’organismo pastorale della città in provincia di Caserta, ha raccolto la testimonianza del gruppo e ha quindi raccontato quanto successo ai carabinieri. A spintonare e offendere i volontari, secondo Schiavone, ...

Violenza sessuale - spaccio e ricatti - sgominata dai carabinieri Baby gang a Montesilvano : Pescara - L'operazione ‘Baby Drugstore’, dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, ha portato all'individuazione di una banda di minorenni dediti allo spaccio di droga, si tratta di 5 minorenni uno dei quali è stato posto ai domiciliari anche per aver minacciato e picchiato un coetaneo nel tentativo di costringerlo a ritrattare le dichiarazioni contro di lui ai carabinieri e di indurlo a rendere una falsa testimonianza. ...

Napoli - Baby gang ruba albero di Natale : il video/ Ultime notizie - ritrovato 'Rubacchio' : ma scoppia polemica - IlSussidiario.net : Napoli, rubato albero di Natale in Galleria Umberto: è durato solo tre giorni. Furto record, come da 'tradizione'. Le Ultime notizie.

NAPOLI - Baby gang RUBA ALBERO DI NATALE : IL VIDEO/ Ultime notizie - 'Rubacchio' recuperato a tempo di record - IlSussidiario.net : NAPOLI, RUBAto ALBERO di NATALE in Galleria Umberto: è durato solo tre giorni. Furto record, come da 'tradizione'. Le Ultime notizie.

Napoli - primo raid delle Babygang : già rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : ritrovato ai Quartieri dai carabinieri : È durato solo pochi giorni l'albero di Natale in Galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono 'fatte attendere' e nella notte sono entrate in azione. Questa mattina i residenti ...

Napoli - primo raid delle Babygang : già rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : È durato solo pochi giorni l'albero di Natale in Galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono 'fatte attendere' e nella notte sono entrate in azione. Questa mattina i residenti ...

Baby gang in azione - già rubato l'albero di Natale alla Galleria Umberto : Inizia il tormentone di Natale. Già sparito l'albero della Galleria Umberto. Questa notte è stato rubato e al centro della monumentale Galleria è rimasto solo il vaso. Probabilmente opera di qualche ...

MAZARA DEL VALLO : GIRO DI VITE CONTRO LE Baby GANG. : GIOVANE TUNISINO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER RAPINA AI DANNI DI DUE MINORI Continuano in maniera incessante le attività di contrasto ai reati predatori commessi sul territorio di MAZARA del VALLO da ...