Auto pirata uccide il clochard Nereo a Roma | il cane Lilla lo veglia

Ucciso da Auto pirata - il suo cane resta a vegliarlo : ora Lilla ha un nuovo padrone : Una donna, che lavora da cinque anni in un ufficio a due passi dal marciapiedi dove il clochard Nereo viveva con Lilla , ha...

Roma - Auto pirata travolge clochard : 9.18 Un'auto ha travolto e ucciso un clochard a Roma: il conducente ha proseguito senza fermarsi. L'incidente è avvenuto prima dell'alba all'angolo tra corso Italia e via Po. Probabilmente il senzatetto stava attraversando la strada quando è stato investito. La vittima aveva 75 anni, era conosciuto nel quartiere con il nome di"Verona" ed era sempre in compagnia del suo cane Lilla, trovato non distante dal padrone dopo l'incidente.