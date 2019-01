Auto contro camion rimorchio | incidente a Romagnano - Le foto

Incidente a Spoleto - l’Auto finisce contro un albero : 29enne muore sul colpo. Grave l’amico : Incidente stradale nella notte a Spoleto, in via dei Filosofi. Per cause in via di accertamento, il 29enne alla guida della Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un albero. È morto sul colpo, mentre l'amico è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Secondo la stampa locale la causa potrebbe essere stata il ghiaccio.Continua a leggere