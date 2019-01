Astronomia | una gemma cosmica al centro della costellazione della Vergine | la

Astronomia - magica congiunzione tra Luna - Venere e Giove all’alba del 2019 [GALLERY] : 1/4 ...

Astronomia : dalla sonda cinese Chang’e-4 le prime FOTO del lato oscuro della Luna : Giunte a Terra le prime immagini del lato “oscuro” della Luna, quello nascosto all’osservazione diretta: le FOTO sono state scattate durante le ultime fasi della discesa e dopo l’alLunaggio della sonda cinese Chang’e-4, che il 3 gennaio 2019 ha effettuato un alLunaggio nel luogo finora inesplorato del nostro satellite. E visibile il terreno relativamente pianeggiante del cratere Von Karman, il sito di sbarco ...

Astronomia : sonda cinese atterrata oggi sulla faccia noscosta della Luna : Astronomia - Nuovo primato nel campo dell'Astronomia, oggi 3 Gennaio 2013, una sonda cinese è atterrata per la prima volta sulla faccia nascosta della Luna. La sonda cinese Chang´e-4 lanciata il...

Astronomia : Luna e Venere - una spettacolare congiunzione nella notte di San Silvestro : nella notte di San Silvestro, poco prima dell’alba, in cielo si potrà ammirare il primo evento astronomico dell’anno: la congiunzione tra la falce di Luna calante e Venere, che sorgono sull’orizzonte orientale nella costellazione della Bilancia. Venere ha raggiunto il massimo intervallo di osservabilità alla fine di dicembre del 2018, e a gennaio 2019 si può osservare a lungo prima del sorgere del Sole. La Luna invece ci riserva uno spettacolo ...

Astronomia : scoperta “Pi greco Mensae c” - una super-Terra a 60 anni luce da noi : Una ricerca internazionale coordinata da Davide Gandolfi, del dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, ha scoperto una super–Terra a 60 anni luce di distanza, con un raggio doppio rispetto al nostro pianeta e una massa superiore di 4,5 volte. Il pianeta, descritto su Astronomy & Astrophysics, è il primo scoperto grazie ai dati del telescopio spaziale Tess della NASA, lanciato ad aprile scorso: ruota in 6 giorni attorno ...

Astronomia : Chang’ e-4 in orbita lunare - lo sbarco a Gennaio 2019 : Il volto nascosto del nostro satellite si avvicina per la navicella spaziale cinese Chang’ e-4, entrata con successo in orbita lunare dopo un volo di quattro giorni e mezzo: lo annuncia il China Lunar Exploration Project (Clep), che ha confermato il successo della cruciale manovra di frenata che ha permesso alla sonda di immettersi in un’orbita polare ellittica a 100 chilometri dalla superficie lunare. Partita lo scorso 7 dicembre alle 19.23 ...

Astronomia : osservazione di impatti sulla Luna - rinnovato il progetto Neliota dell’ESA : I lampi di luce visibili sulla Luna sono bagliori prodotti dall’impatto di piccoli oggetti sulla superficie del nostro satellite, che a causa della mancanza di atmosfera, subisce questo tipo di eventi molto più di frequente rispetto alla Terra. Il progetto Neliota dell’ESA (Near-Earth object Lunar Impacts and Optical Transients) ha l’obiettivo di monitorare la distribuzione e la frequenza di questo fenomeno grazie all’uso del Kryoneri Telescope, ...

MAVIS : una rivoluzione per l’Astronomia ottica : Cominceranno nel febbraio del prossimo anno i lavori per la progettazione di MAVIS (MCAO-Assisted Visible Imager & Spectrograph), il primo strumento – imager e spettrografo – assistito da ottica adattiva multi-coniugata nel visibile, per la Adaptive Optics Facility del Very Large Telescope dell’ESO. MAVIS, che promette di indagare il cosmo più a fondo di Hubble, con una nitidezza delle immagini che supererà quella del James Webb, è un ...

Astronomia : l’identikit di Febe - luna di Saturno con acqua “rinforzata” : Ha una forma irregolare, il suo volto è profondamente segnato da crateri e misura poco più di 200 chilometri di diametro, ma detiene il record di primo satellite naturale individuato analizzando delle fotografie. È questo l’identikit di Febe, luna di Saturno scoperta nel 1899 dall’astronomo statunitense William Henry Pickering, che recentemente – riporta Global Science – è stata al centro di uno studio sull’acqua presente ...

Astronomia : Hubble osserva una galassia nana solitaria a 100 milioni di anni luce da noi : Una solitaria galassia nana a 100 milioni di anni luce da qui sorpresa dallo scatto di Hubble. La suggestiva immagine, catturata dalla Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Nasa-Esa, ritrae ESO338-4, una galassia nana compatta blu. Incastonata nella costellazione della Corona Australe, ESO338-4 ha un cuore blu intenso per la presenza, nel suo nucleo, di stelle brillanti e giovani che consumano voracemente idrogeno. Queste stelle ...

Astronomia : una matrioska spaziale nella costellazione di Eridano - 2 barre di stelle per la galassia Ngc 1291 : Si trova ad una distanza di 33 milioni di anni luce, nella costellazione di Eridano, ed è nota per possedere due barre di stelle, una esterna ed una interna: si tratta di Ngc 1291, una galassia scoperta da James Dunlop nel 1826 e successivamente classificata nel New General Catalogue da Johan Dreyer. Ngc 1291 (in alto, in un’immagine della missione Galex della Nasa) si è guadagnata gli onori della cronaca per la presenza, nella barra interna, di ...

Astronomia : ecco la Galassia Triangolo - una meraviglia a 3 milioni di anni luce dalla Terra [FOTO] : Il suggestivo scatto a corredo dell’articolo è stato realizzato dal Gruppo Astrofili Palidoro ed ha come protagonista una Galassia distante quasi 3 milioni di anni luce dalla Terra. Si tratta della Galassia Triangolo M33, che si trova nella costellazione del Triangolo. Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta, collaboratore del Gruppo Astrofili Palidoro con un telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178mm color. Il ...

Milano -All'Artigiano in Fiera va in scena una rassegna mondiale dell'enogAstronomia : L'evento, che consente ai visitatori di fare un giro del mondo in nove padiglioni con prodotti provenienti da più di cento Paesi, rappresenta, dunque, anche un viaggio straordinario attraverso una ...

Astronomia : osservata una nana bianca circondata da una “ciambella” - una magnetosfera circumstellare : È stata osservata in direzione della costellazione del Triangolo, si trova a 1200 anni luce dal Sole, ed è stata catalogata come GALEXJ014636.8+323615: sono i tratti salienti di una nana bianca, che ha suscitato l’interesse degli astronomi per la presenza di una magnetosfera circumstellare, il cui look ricorda quello di un ‘donut’, la tipica ciambella americana. La nana in questione è al centro di uno studio pubblicato su Monthly Notices of the ...