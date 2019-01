Arriva il nuovo album dei Korn | Jonathan Davis sta registrando le voci

Ferrari - Arrivabene non rinnova l'accordo : pronto Binotto come nuovo team principal : Perché Arrivabene lascia? I motivi Secondo la Gazzetta dello Sport, il motivo scatenante sarebbe il mancato rinnovo del contratto di Arrivabene , che fino allo scorso settembre sembrava sicuro di ...

Scienza - Chang'E-4 : Arrivano nuovo foto del lato oscuro della Luna : La China's National Space Administration (CNSA) ha caricato in rete le ultime foto scattate da Chang'E-4. Mai prima d'ora eravamo entrati in possesso delle immagini del lato oscuro della Luna, intorno al quale si erano formati una quantità di miti e leggende impressionanti. Inutile dire che la sonda Lunare cinese, atterrata il 3 dicembre, ha fatto la Storia, classificandosi come il primo lander ad atterrare sul lato oscuro della Luna. La ...

Arrivabene non rinnova l'accordo con la Ferrari : pronto Binotto come nuovo team principal : Una carriera che lo ha portato fino alla vicepresidenza di una delle più grandi multinazionali del tabacco al mondo. Arrivabene ha gestito anche la visibilità del brand Marlboro dopo l'entrata in ...

Xiaomi Mi 9 : Arrivano le prime informazioni sul nuovo top di gamma cinese : Il prossimo smartphone di fascia alta di Xiaomi vanterà un potente processore Snapdragon 855 ed una raffinata sezione...

Ribaltone in casa Ferrari : via Arrivabene - il nuovo team principal sarà Mattia Binotto : ... Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal della scuderia italiana nella prossima stagione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e al suo posto verrà promosso Mattia Binotto, attuale ...

Ferrari - ecco il ribaltone : via Arrivabene - ecco il nuovo team principal : L’ultima stagione in casa Ferrari è stata deludente, il successo mondiale manca ormai da troppo tempo ed adesso è arrivato il momento di individuare i colpevoli. Il campionato ha visto ancora una volta il dominio della Mercedes, la Rossa è riuscita a fronteggiare solo per metà stagione, poi errori di gestione e dei piloti hanno fatto il resto. Ma adesso è arrivato il momento di pensare alla prossima stagione, importanti novità nelle ...

Ferrari - lascia Arrivabene : Binotto nuovo team principal : Roma, 7 gen., askanews, - Cambio al vertice della Gestione sportiva della Ferrari. Lo scrive la Gazzetta dello sport per la quale l'attuale team principal Maurizio Arrivabene sarà sostituito da quello che fino all'anno scorso era il direttore tecnico della scuderia Mattia Binotto. Il mancato rinnovo del ...

F1 - Ferrari - cambio al vertice : via Arrivabene - Binotto nuovo team principal : Secondo quanto anticipato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport , l'avvicendamento arriva al termine di un lungo periodo di attrito tra Arrivabene e Binotto, che aveva portato quest'ultimo a ...

Ferrari - è rivoluzione : via Arrivabene - Binotto nuovo team principal : E' rivoluzione in casa Ferrari a due mesi dall'inizio del Mondiale di Formula 1, che scatterà nel weekend del 17-19 marzo a Melbourne in Australia. Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, cambio al vertice della gestione sportiva: addio al team principal Maurizio Arrivabene , cui non è stato rinnovato il contratto: sarà sostituito dal direttore tecnico della 'Rossa' Mattia ...

Ferrari - ribaltone clamoroso : fuori Arrivabene - Binotto nuovo team principal nel nome di Sergio Marchionne : L'indiscrezione della Gazzetta dello Sport dovrebbe venire confermata già in giornata da Maranello , dove 'fra i reparti della fabbrica si respirava un'atmosfera di tensione e di incertezza già nelle ...

F1 - clamoroso in Ferrari : Mattia Binotto nuovo team principal - addio a Maurizio Arrivabene : Un ribaltone scuote la Ferrari. Secondo un’anticipazione della Gazzetta dello Sport, Maurizio Arrivabene è stato sollevato dal suo incarico da parte del Presidente John Elkann. Il nuovo team principal diventa così Mattia Binotto, attuale direttore tecnico della scuderia di Maranello: l’ufficialità è attesa nelle prossime ore. Che i rapporti tra Binotto ed Arrivabene fossero ai minimi storici era noto da tempo. Una frattura che si era ...

Milan - è Arrivato Paquetà : 'Sono il nuovo Kakà' : ROMA - Accompagnato dal padre Marcelo , la madre Cris, il fratello Matheus e la moglie Duda, Lucas Paquetà è arrivato a Milano , come testimoniano le immagini diffuse da vari network brasiliani. Con ...

Huawei P Smart (2019) Arriva sul nuovo listino smartphone di Wind : È in arrivo sul listino Smartphone di Wind il nuovo Huawei P Smart (2019), uno Smartphone di fascia medio-bassa con notch stondato, Android 9 Pie, e un bel display FullHD+ da 6,21 pollici. Il prezzo? 3 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo. L'articolo Huawei P Smart (2019) arriva sul nuovo listino Smartphone di Wind proviene da TuttoAndroid.

Cassino Il nuovo Gip del tribunale Arriva da Locri - arrestò il sindaco Mimmo Lucano : Ha ordinato l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano. E per questo è salito agli onori della cronaca mondiale. Dalla prossima settimana Domenico Di Croce, gip del tribunale di Locri, in Calabria, sarà in forza al tribunale di Cassino. Il CSM ha ufficializzato il suo trasferimento nel luglio ...