Aquilani | ' Sensi come Verratti | è l' uomo giusto per il Milan'

Aquilani : 'Milan - Sensi bel colpo in prospettiva. Ramsey perfetto per Allegri e Lobotka è pronto per la A' : ... dato vicino alla Juventus: "Lo conosco bene " ha spiegato Aquilani - quando ero più piccolo, ho avuto un approccio con Wenger e con il mondo Arsenal. Lui era un giovane di grande futuro. E' un colpo ...