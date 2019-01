Antonella Clerici - viaggio-ritiro in Birmania : 'Forse tra qualche anno sarà diverso - ma...' : La vacanza in Birmania ha cambiato Antonella Clerici nel profondo. La conduttrice Rai di Portobello ha trascorso le feste di Capodanno lontana da tutto in compagnia del compagno Vittorio Garrone , e ...

È successo in TV - 7 gennaio 2006 : Antonella Clerici prende Il treno dei desideri : Dopo le sbornie natalizie (di 13 anni fa), Rai 1 apre la nuova stagione con la signora dei fornelli, Antonella Clerici. E' il 7 gennaio 2006 quando debutta in prima serata su Rai 1 Il treno dei desideri. Il programma è un nuovo show del sabato sera, rigorosamente in diretta dallo studio 10 di Cinecittà, ed è dedicato a chi ha un sogno di realizzare.La scenografia riprende il titolo del programma ambientandosi in una grande stazione ...

Antonella Clerici - vacanza d'amore con Vittorio in Myanmar - le foto social : Archiviata l'esperienza Portobello, Antonella Clerici è volata in Myanmar con l'amato Vittorio Garrone.Vacanze di Natale dall'altra parte del mondo per la conduttrice Rai, sui social visibilmente serena e dichiaratamente innamorata dell'imprenditore, proprietario insieme ai due fratelli dell’Erg, azienda da miliardi di euro.prosegui la letturaAntonella Clerici, vacanza d'amore con Vittorio in Myanmar - le foto social pubblicato su ...

Il commovente post di Antonella Clerici su Fabrizio Frizzi : 'Ciao 2018 - amici persi' : In occasione della fine del 2018 molti vip hanno deciso di pubblicare dei contenuti su Instagram nei quali hanno ripercorso le tappe principali e più emozionanti dell'anno appena trascorso. Tra questi, anche l'ex conduttrice de "La Porva del cuoco" Antonella Clerici ha voluto postare il suo contributo in merito. La donna, però, lo ha fatto in un modo un po' insolito e assolutamente diverso rispetto agli altri utenti del social. La Clerici, ...

Antonella Clerici pazza di Vittorio Garrone : fuga d'amore in Birmania | FOTO : La ex conduttrice de 'La Prova del Cuoco' racconta sui social il viaggio in oriente organizzato con l'imprenditore...

Antonella Clerici - la vacanza dopo il disastro di Portobello : dov'è andata a finire : La conduttrice Antonella Clerici ha postato una foto con il compagno Vittorio Garrone in Birmania dove stanno trascorrendo le vacanze natalizie. Antonella ha lasciato la figlia Maelle dal padre, Eddy Martens, e si gode la vita con Vittorio, che definisce l'amore della sua vita. Per lui, si è anche t

Antonella Clerici - il post commovente dedicato a Frizzi (e alla Prova del Cuoco) : La fine di un anno significa la conclusione di un ciclo e, come spesso capita, è sinonimo di bilanci, tra difficoltà e momenti positivi. Come molti vip presenti su Instagram, anche Antonella Clerici ha scelto di salutare il 2018 con un collage delle 9 foto che più riassumono l’anno ormai terminato. Ad accompagnare le foto un post breve, semplice, dal quale però traspare tutto il dolore e al contempo la serenità che un anno difficile come ...

Antonella Clerici commuove i fan con un post speciale sui social : Antonella Clerici chiude il 2018: il gesto per Frizzi e Carlotta Mantovan Ancora poche ore e il 2018 volgerà al termine. Come di consueto su Instagram è arrivato il momento del “Best Nine”, ovvero un collage delle nove foto che meglio hanno rappresentato l’anno che sta per finire. Antonella Clerici è stata tra i personaggi famosi che hanno condiviso le foto più belle e significative del 2018. La conduttrice di Portobello ha ...

Antonella Clerici 'attaccata' verbalmente da un hater su Instagram : Una delle più importanti conduttrici della televisione italiana è sicuramente Antonella Clerici, che già nell'ultimo periodo dell'anno si ritrova al centro di una polemica di grandezza non indifferente. La donna è stata attaccata verbalmente sul famoso social network Instagram, da un suo hater che con un commento alquanto offensivo ha espresso la sua opinione riguardante la vacanza post Natale fatta dalla presentatrice. Già precedentemente era ...

Antonella Clerici e la sua felicità : si gode la vacanza in Birmania con il compagno : Antonella Clerici, poche ore fa, sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere in vacanza insieme al compagno Vittorio Garrone. La conduttrice ha dapprima condiviso la foto della valigia pronta prima della partenza, quindi un altro scatto che la mostra all'aeroporto di Singapore, accompagnato dal commento: "Adoro viaggiare, conoscere, esplorare nuove culture, cibi, sapori, mentalità". E così, mentre la figlia Maelle trascorrerà alcuni giorni ...

Antonella Clerici attaccata da un utente su Instagram : 'Uno schiaffo alla povertà' : Antonella Clerici è finita nuovamente al centro di una polemica. La nota conduttrice è stata attaccata sui social da un utente, a causa di uno scatto postato dopo aver terminato il gran cenone ed il pranzo di Natale. La ‘Antonellina nazionale’ dopo essere stata criticata per aver pubblicato uno scatto considerato troppo generoso, durante una delle ultime puntate di Portobello, è stata presa ancora una volta di mira. Terminate le festività ...

Antonella Clerici annuncia la nuova edizione di Sanremo Young - il teen talent torna su Rai1 dal Teatro Ariston : Antonella Clerici annuncia la nuova edizione di Sanremo Young e invita tutti gli interessati a partecipare alle selezioni rivolte ai giovani dai 14 ai 17 anni. Sono infatti aperti i casting per la prossima stagione del teen talent che sarà trasmesso dal palco del Teatro Ariston di Sanremo. L'annuncio è arrivato dai canali social della conduttrice di Rai1, che ha esortato tutti i giovani con "una voce che spacca" a presentarsi ai casting già ...

Antonella Clerici perde le staffe con i follower : critiche per una foto : Antonella Clerici e lo shopping natalizio. La conduttrice di Portobello oggi si è dedicata alle spese, ma qualcosa è andato storto quando ha pubblicato un post sul suo account Instagram. I commenti dei follower le hanno perdere le staffe e lei ha risposto senza peli sulla lingua. Ma andiamo con ordine. La miccia che ha acceso l’energica Clerici è stato un commento che l’ha pungolata sul fatto che sarebbe già la seconda volta che apparirebbe sul ...

Antonella Clerici - concorrenti Sanremo Young : come fare per partecipare : Sanremo Young con Antonella Clerici: come fare per partecipare Antonella Clerici ha chiuso Portobello con il sorriso di chi sa che almeno ci ha provato. Riportare in Tv un programma storico come quello era rischioso, soprattutto se dall’altra parte si ha Tu sì que vales di Maria De Filippi che miete ascolti con instancabile impegno, ma lei ha perseverato e alla fine la scommessa può cosiderarsi (in parte) vinta. Nella prossima stagione ...