Anticipazioni Una Vita | il fratello di Maria Luisa finisce dietro le sbarre del carcere

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO arrestato per truffa!!! : Anno nuovo, ma guai vecchi per ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana): nelle puntate di Una Vita in onda nel 2019, il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas) continuerà infatti ad essere al centro della scena per via dei suoi “affari” poco leciti. Uno degli stessi lo porterà però ad essere arrestato con l’accusa di truffa dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). Facciamo dunque il punto della situazione per capire ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Celia scopre di essere incinta : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia scopre inaspettatamente di essere incinta Una lieta notizia quella che Celia nelle prossime puntate spagnole di Una Vita darà a Felipe. Stando agli ultimi spoiler, la dolce Alvarez Hermoso scoprirà di essere in dolce attesa! Ovviamente si tratta di un’anticipazione che riuscirà a rendere felici numerosi telespettatori. Celia è un […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Celia scopre di ...

Una Vita Anticipazioni 7 gennaio 2019 : Samuel scopre il tradimento di Diego e Blanca : Il giovane Alday vede il fratello e la sua fidanzata scambiarsi un appassionato bacio e si scaglia con violenza contro Diego.

Una Vita Anticipazioni : OLGA ha ucciso TOMAS - il suo “patrigno”? : OLGA Dicenta (Sara Sierra), la secondogenita della terribile Ursula (Montserrat Alcoverro), non passerà inosservata ai numerosi fan della telenovela Una Vita: nelle puntate della telenovela andate in onda di recente su Canale 5, Blanca (Elena Gonzalez) ha infatti scoperto di avere una sorella gemella e, nelle prossime settimane, farà di tutto per cercare di rintracciarla. Se ci avete letto in precedenza, sapete però già che sarà OLGA a comparire ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta minaccerà Fernando con una pistola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate di gennaio, svelano che Julieta minaccerà Fernando Mesia con una pistola dopo averle fornito la prova regina della colpevolezza di Prudencio nella morte di Saul. Il Segreto: Julieta si concede a Prudencio Le conseguenze della morte di Saul faranno da padrona alle prossime puntate de Il Segreto. ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 614 di Una VITA di lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019: Ramon vorrebbe inviare Lolita a lavorare in un’altra casa, ma Trini non è d’accordo. Simon va da Elvira a casa dei Palacios e lei svela il piano architettato dal padre per allontanarla da Simon… Ursula rovista nello studio di don Jaime per cercare il suo quaderno, ma trova solo un’altra moneta su cui è inciso l’anno 1881. Samuel riprende ...

Una Vita - Anticipazioni : Elvira riappare durante il matrimonio di Simon e Adela : Una Vita Le puntate della telenovela Una Vita in onda questa settimana verranno caratterizzate dal ritorno improvviso di Elvira Valverde (Laura Rozalen): quest’ultima si presenterà infatti a calle Acacias nel corso del matrimonio tra Simon Gayarre (Jordi Coll) ed Adela (Marian Arahuetes) innescando scompiglio. Il maggiordomo resterà sotto shock non appena scoprirà che la sua ex non è morta, come pensava, ma ormai le sue nozze sono ...

Beautiful - Anticipazioni puntate americane : una clamorosa decisione : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: Hope in pericolo Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo nonostante vada in onda da più di trent’anni ormai. D’altra parte, i colpi di scena si susseguono. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che continuerà a tenere banco il triangolo tra Hope, Liam e Steffy. Liam ha avuto una bambina da Steffy, la piccola Kelly. Anche Hope è incinta di Liam. La ...

Anticipazioni Una Vita - trame puntate spagnole : due lieti eventi : Una Vita, Anticipazioni straniere: Felipe e Celia diventeranno genitori? Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che presto un colpo di scena cambierà le esistenze di Celia e Felipe. I due coniugi, che nelle puntate italiane hanno iniziato a frequentarsi di nuovo dopo il tradimento dell’avvocato, potrebbero presto diventare genitori. Le Anticipazioni della soap opera svelano che Celia potrebbe infatti essere incinta. Alcuni sintomi ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 6 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 612 e 613 di Una VITA di domenica 6 gennaio 2019: Ursula minaccia Blanca di rinchiuderla di nuovo in manicomio. Antoñito arriva in soffitta per stare insieme a Lolita nella notte della maledizione e Le dice di essere disposto a fare un lavoro umile (in calle Acacias) pur di starle accanto. I due dormono insieme e al mattino Lolita è ancora viva! Il piano organizzato da Ursula procede senza intoppi: Samuel sorprende Diego e ...

Anticipazioni Beautiful : Hope partorisce una bimba morta - ma ci sono dubbi : Le Anticipazioni americane di Beautiful della puntata 8000 che sarà trasmessa in Italia soltanto fra qualche mese (essendo episodi in corso negli Stati Uniti non si hanno certezze) svelano che Hope, dopo aver avuto le contrazioni sull'isola di Catalina, partorirà una bambina morta. Fin da subito però i telespettatori avranno modo di dubitare della veridicità di questo aspetto. Anticipazioni Beautiful: la figlia di Hope e Liam muore Come abbiamo ...

Una Vita Anticipazioni 6 gennaio 2019 : la maledizione di Lolita si è spezzata! : La bella cameriera può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Non è morta il giorno del suo compleanno.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : ANTOÑITO e LOLITA si sposano : Fiori d’arancio nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): grazie alle anticipazioni fornite da Rtve, la rete televisiva spagnola che trasmette la telenovela, è stato possibile scoprire che ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) e LOLITA Casado (Rebeca Alemany) diventeranno marito e moglie nelle puntate in onda – ovviamente nella penisola iberica – nelle prime settimane di gennaio 2019. Negli episodi trasmessi di recente in ...