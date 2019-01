Anticipazioni puntata del 7 grnnaio

La Compagnia del Cigno - Anticipazioni prima puntata : ...

La Compagnia del Cigno prima puntata : trama e Anticipazioni 7 gennaio : LA Compagnia DEL Cigno prima puntata. Con le puntate inedite della prima stagione, arriva su Rai 1 la fiction diretta da Ivan Cotroneo. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento lunedì 7 gennaio 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Compagnia del Cigno prima puntata: trama e anticipazioni 7 gennaio La Compagnia del Cigno prima puntata – episodio 1 L’arrivo di Matteo. È l’alba quando Matteo ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 7 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 7 gennaio 2019: Carmelo è partito per la riunione dei Sindaci; quanto torna a Puente Viejo, l’uomo parla ad Adela delle assurde decisioni prese dal governo. Raimundo esige da Fernando notizie di Donna Francisca… Antolina rientra a casa e ha un chiarimento con Isaac, poi i due si recano in paese per rassicurare i loro amici minimizzando su quello che è accaduto. Tuttavia Marcela e Matias ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 614 di Una VITA di lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019: Ramon vorrebbe inviare Lolita a lavorare in un’altra casa, ma Trini non è d’accordo. Simon va da Elvira a casa dei Palacios e lei svela il piano architettato dal padre per allontanarla da Simon… Ursula rovista nello studio di don Jaime per cercare il suo quaderno, ma trova solo un’altra moneta su cui è inciso l’anno 1881. Samuel riprende ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di lunedì 7 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 7 gennaio 2019: Brooke (Katherine Kelly Lang) si reca in ospedale da Bill per chiedergli se sia sicuro della colpevolezza di Ridge (Thorsten Kaye) che intanto, alla centrale di polizia, continua a proclamarsi innocente… Alla Forrester si discute della situazione di Ridge e sulle conseguenze che un’accusa di tentato omicidio avrebbe sulla famiglia. Alla centrale di polizia, Carter (Lawrence ...

Linea Verde – Sedicesima puntata del 6 gennaio 2019 – Temi e Anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Sedicesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Sedicesima puntata del 6 ...

Kilimangiaro – Tredicesima puntata del 6 gennaio 2019 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quinto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Il viaggio come emozione e avventura, […] L'articolo Kilimangiaro – Tredicesima puntata del 6 gennaio ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di domenica 6 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 6 gennaio 2019: Matias e Marcela sono stati invitati a cena da Isaac e Antolina, ma l’affermazione di quest’ultima stupisce molto i coniugi Castaneda che, una volta tornati a casa, iniziano a mettere in dubbio la sincerità della ragazza… Fernando comincia a stuzzicare Julieta, la quale reagisce manifestando una certa arroganza… Isaac rimprovera Antolina, che però gli tiene ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 6 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 612 e 613 di Una VITA di domenica 6 gennaio 2019: Ursula minaccia Blanca di rinchiuderla di nuovo in manicomio. Antoñito arriva in soffitta per stare insieme a Lolita nella notte della maledizione e Le dice di essere disposto a fare un lavoro umile (in calle Acacias) pur di starle accanto. I due dormono insieme e al mattino Lolita è ancora viva! Il piano organizzato da Ursula procede senza intoppi: Samuel sorprende Diego e ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 prima puntata : Valentina in coma - Azzurra in pericolo : Ritorna in prima serata su Raiuno una delle fiction più amate dal pubblico. Stiamo parlando di Che Dio ci aiuti, la serie televisiva con protagonista Elena Sofia Ricci, giunta alla sua quinta stagione di messa in onda. Un grande successo per questa fiction, ormai diventata uno dei punti di forza della programmazione televisiva di Raiuno, in grado di attirare ogni volta l'attenzione di oltre 5 milioni di spettatori. E le avventure di suor Angela ...

Anticipazioni U&D - puntata del 7 gennaio : Gems ritrova Rocco e nuova lite con la Cipollari : Dopo la lunga pausa natalizia, torna lunedì 7 gennaio 2019 sugli schermi di canale 5, una nuova puntata del trono over di Uomini e donne che, come ci rivelano le Anticipazioni vedrà ancora una volta protagonista la dama storica Gemma Galgani. Le nuove puntate in onda la prossima settimana riguardano le registrazioni avvenute prima della pausa natalizia e vedono un riavvicinamento della dama torinese a Rocco Fredella con tanto di baci ...