Anticipazioni La compagnia del cigno seconda puntata | Barbara viene fatta fuori da Marioni

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Su Raiuno ha debuttato in prime time la nuova fiction Ladelche vede tra i suoi protagonisti gli attori Anna Valle, Marco Bocci e Alessio Boni. Un nuovo prodotto in sei puntate, sulla quale la Rai punta molto per questa nuova stagione televisiva e che potrebbe incontrare il gradimento di una vastissima fetta di pubblico. Ladi questa prima stagione della fiction verrà trasmessa già martedì 8 gennaio in prime time.Spoiler LadelLeufficiali, infatti, rivelano che eccezionalmente per questa prima settimana, la Rai ha scelto di programmare le prime due puntate di seguito e quindi il secondo appuntamento verrà già trasmesso di martedì ma poi dalla settimana successiva, la fiction verrà trasmessa sempre e solo di lunedì, fino alla fine delle sei puntate previste.La trama di questo secondo appuntamento ...