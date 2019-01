Albalonga calcio | serie D | Succi | «Era importante ripartire con la stessa fame della

Albalonga (calcio - serie D) - magic moment Magliocchetti : «Due gol in quattro giorni? Sono felice» : Roma – L’Albalonga continua a vincere e a salire in classifica. La squadra azzurra (a braccetto con Aprilia e Monterosi) ha scavalcato anche l’Avellino e si è issata al quarto posto in classifica dopo il bel successo interno per 3-1 sul Cassino. La sfida è stata aperta da un’autentica magia di Corsetti, poi è arrivato il raddoppio di Succi (al rientro dopo un mese e ingiustamente espulso nel secondo tempo) e infine il tris di Matteo ...

Albalonga (calcio - serie D) - Pace esulta per gol e vittoria : «Se pensiamo ai play off? E’ il minimo» : Roma – Otto punti in quattro partite (e la vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia a Sorrento di mercoledì scorso) per mister D’Adderio alla guida dell’Albalonga. Il trend positivo è proseguito anche ieri, nel match interno contro la Torres battuta 2-0. A sbloccare il risultato dopo un’ora di sostanziale equilibrio è stato il giovane esterno difensivo Federico Pace, alla sua prima rete con la maglia dell’Albalonga. «Ci ho provato ...

Albalonga (calcio - serie D) - Capogna : “Tanto rammarico per il pari” : Albano Laziale (Rm) – L’anticipo della 14esima giornata è stato indigesto per l’Albalonga. La squadra di mister Fulvio D’Adderio, reduce da sette punti nelle precedenti tre partite (di cui due con il neo tecnico in panchina), non è riuscita a fare bottino pieno a Rocca Priora, sul campo della Lupa Roma. Il 3-3 conclusivo è stato frutto di un’incredibile rimonta azzurra in dodici minuti dall’iniziale 0-2 e poi del definitivo gol del pari dei ...

Albalonga (calcio - serie D) - Paolacci : «Successo pesante col Budoni - complimenti ai giovani» : Roma – Sette punti in otto giorni. L’Albalonga ha ripreso a marciare sui ritmi che competono ad una rosa valida e di qualità come quella affidata da due partite a mister Salvo Furio D’Adderio: vittoria con l’Ostia, pari esterno col Trastevere (alla prima del neo tecnico) e nuovo successo interno ieri col Budoni. Coi sardi, esattamente come nel turno casalingo precedente, ha deciso un guizzo di Corsetti. «Tre punti molto pesanti per una ...

Albalonga (calcio - serie D) - ecco D’Adderio : «Devo dimostrare tante cose a me stesso e al club» : Roma – L’Albalonga ha il suo nuovo allenatore. Si tratta di Fulvio D’Adderio, una lunga carriera da giocatore professionista a cui è seguito un ventennio da tecnico su panchine importanti come quelle di Spezia, Sambenedettese, Foggia e Venezia. L’ultima esperienza era datata 2015-16 quando l’allenatore salvò il Monopoli in Lega Pro, ma ora il tecnico molisano ha tanta voglia di rimettersi in carreggiata. «Sabato scorso la società del ...