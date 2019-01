Africa | la storia della situazione politica in Gabon - Sky TG24

La Francia restituirà le opere d’arte all’ Africa : quale storia si nasconde dietro questa decisione? : È una lunga storia , quella nascosta dietro la proposta del presidente francese Macron di restituire le opere sottratte ai paesi africani: una richiesta alla quale , per quanto riguarda il mercato dei reperti archeologici e delle opere d’arte , l’Europa non ha mai dato una risposta. Ora si inizia a parlare di “decolonizzazione culturale”: una questione che, però, è vecchia almeno di sessant'anni.Continua a leggere

Dall’Africa alla neve del Piemonte : nel documentario “Ghiaccio” la storia della prima squadra di curling di rifugiati : Ghiaccio è un documentario che racconta la storia di Kebba, James, Edward, Seedia, Lamin, Joseph, 6 richiedenti asilo che Dall’Africa sono arrivati in val Pellice, in Piemonte, e ora sono in attesa di conoscere il loro futuro. Nel posto climaticamente più distante dalla loro terra d’origine, i ragazzi hanno fondato la prima squadra di curling di rifugiati: l’Africa First curling Team. E quest’anno sono stati ammessi al campionato nazionale pur ...