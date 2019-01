WWE – La star NBA Antetokounmpo provoca The Rock | “potrei ucciderlo sul ring!”

sportfair

: quanti km di viaggio fanno le star WWE ogni anno? - mkp17 : quanti km di viaggio fanno le star WWE ogni anno? - mkp17 : se Eddie Guerrero potesse combattere con una star WWE odierna chi sceglieresti? -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Giannis, grande fan di The, si lancia in una simpatica ‘minaccia’ verso l’ex stella WWE e noto divo di Hollywood Giannisè uno dei giocatori destinati ad essere presente e futuro dell’NBA. Il cestista grego ha un fisico granitico, scolpito dai duri allenamenti in palestra che hanno aggiunto un’importante massa muscolare ad un corpo dalle proporzioni impossibili da riscontrare in un’altro essere umano. Da qui a poter affrontare un wrestler WWE però ce ne vuole di strada da percorrere! Eppure il giovane cestista greco si è lanciato in una simpatica ‘minaccia’ prendendo di mira addirittura il leggendario The, grande fan dell’ex stella WWE e attuale divo di Hollywood, lo hato in una recente intervista, prima di precisare il tono ironico della vicenda, onde evitare… guai.“I ...