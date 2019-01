Wayne Rainey critica Marc Marquez | “Se cadrà ancora così spesso ne pagherà il prezzo”

oasport

: Wayne #Rainey critica la condotta di Marquez in moto fin troppo rischiosa, ritenendo che cadere così tanto per un c… - OA_Sport : Wayne #Rainey critica la condotta di Marquez in moto fin troppo rischiosa, ritenendo che cadere così tanto per un c… - mauneobux : #News Wayne Rainey critica Marc Marquez: “Cadere 23 volte non ha senso” - Corse di Moto - GiostraGiacomo : Wayne Rainey critica Marc Marquez: “Cadere 23 volte non ha senso” - Corse di Moto -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Non vi sono dubbi chesia il riferimento nella categoria della MotoGP. I 7 titoli vinti in carriera nel Motomondiale e gli ultimi tre consecutivi nella classe regina sono sotto gli occhi di tutti. L’iberico è il numero uno dal punto di vista della prestazione pura e i rivali dovranno escogitare qualcosa di speciale per batterlo.Tuttavia l’asso nativo di Cervera si è “distinto” per un altro aspetto, ovvero quello delle cadute che nel corso del 2018 ha raggiunto quota 27. Una costanza notevole nello scivolare, dettata anche dal suo stile di guida, che per sua fortuna è stato ricorrente in prova piuttosto che in gara e senza particolari conseguenze. Una tendeza che però potrebbe costar caro se questo trend dovesse replicarsi, pensando alle conseguenze fisiche che certi incidenti potrebbero avere.E’ di questo avviso una delle leggende del ...