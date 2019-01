Volley femminile | Serie A1 2019 | 14^ giornata | Novara perde a Brescia! Conegliano e

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (6 gennaio). Belgio e Grecia a valanga - Slovenia quasi qualificata : oggi si è completata la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Le eliminatorie si completeranno mercoledì 9 gennaio quando andrà in scena l’ultima giornata e quando conosceremo il quadro completo delle formazioni ammesse alla rassegna continentale. Le formazioni di rango (tra cui l’Italia) sono ammesse di ...

Scandicci Filottrano - risultato finale 3-0 - streaming video Rai : tris secco! - Volley femminile - : Diretta Scandicci Filottrano: info streaming video e tv delmatch di volley femminile, atteso oggi nella 14giornata della Serie A1, la prima di ritorno.

Scandicci Filottrano - risultato live 2-0 - streaming video Rai : 3°set in corso - Volley femminile - : Diretta Scandicci Filottrano: info streaming video e tv delmatch di volley femminile, atteso oggi nella 14giornata della Serie A1, la prima di ritorno.

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (5 gennaio). Croazia - Ucraina e Spagna fanno festa : Nella giornata odierna si è disputata una parte della sesta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Domani gli altri incontri che completeranno il turno, ...

Volley femminile - Serie A1 2019. Scandicci : notte a un punto dalla vetta! Filottrano sconfitta 3-0 : Una notte ad un punto dalla vetta per la Savino del Bene Scandicci che sbriga in poco più di un’ora la pratica Filottrano e avvicina Novara in testa alla classifica in attesa delle gare di domani che completeranno la prima giornata del girone di ritorno della regular season. Le toscane travolgono con un secco 3-0 Filottrano nell’anticipo del sabato al termine di un match a senso unico, nel quale Scandicci ha dominato in tutti i ...

Scandicci Filottrano - risultato live 0-0 - streaming video Rai : 1set - si gioca! - Volley femminile - : Diretta Scandicci Filottrano: info streaming video e tv delmatch di volley femminile, atteso oggi nella 14giornata della Serie A1, la prima di ritorno.

Scandicci Filottrano streaming video Rai : solo vittorie toscane nei precedenti - Volley femminile - : Diretta Scandicci Filottrano: info streaming video e tv delmatch di volley femminile, atteso oggi nella 14giornata della Serie A1, la prima di ritorno.

Volley femminile - Serie A1 2019. 14ma giornata : Conegliano rischia a Casalmaggiore - Scandicci : notte ad un punto dalla vetta? : Va in scena nel week end la 14ma giornata del massimo campionato di Volley femminile e i fari sono puntati su Casalmaggiore dove la Imoco Conegliano sarà chiamata a dimostrare di aver superato definitivamente il momento di difficoltà di metà/fine dicembre andando a far visita ad una Pomì che, fra le mura amiche, non ha mai perso finora e vorrebbe mantenere l’imbattibilità interna. le lombarde arrivano dalla netta sconfitta sul campo della ...

Beach Volley - World Tour 2019 The Hague. Azzurre subito fuori : nessuna coppia italiana nel main draw femminile : Non ci saranno coppie italiane nel main draw del torneo femminile di The Hague. Doppia sconfitta al primo turno delle qualificazioni, infatti, per le coppie Azzurre iscritte al torneo di qualificazione e dunque eliminazione immediata. Delusione per Zuccarelli/Traballi che si sono dovute arrendere al terzo set alle padrone di casa Van Driel/Schoon. Le italiane hanno vinto un tiratissimo primo parziale con il punteggio di 28-26, poi sono crollate ...

Volley femminile - serie A1 2019. Le migliori italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...

Volley femminile - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo femminile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. Le giocatrici saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della ...

Volley : A2 Femminile - Soverato ferma la capolista Mondovì : ROMA- Sesta di ritorno del campionato di A2 Femminile che ha regalato, nel Girone A, una grande sorpresa. Soverato è andata ad espugnare il campo della capolista LPM Bam Mondovì in quattro set. Le ...

Volley : A2 Femminile - Soverato colpo grosso a Mondovì : I TABELLINI- GIRONE A- LPM BAM MONDOVI' - Volley Soverato 1-3, 25-17 23-25 21-25 22-25, LPM BAM MONDOVI': Schlegel 7, Rebora 9, Zanette 17, Valli 10, Tonello 14, Valpiani 1, Agostino, L,, Biganzoli 1, ...

Volley : A1 Femminile - Novara - Scandicci e Conegliano chiudono l'andata vincendo : ROMA- Si è conclusa l' andata della Samsung Volley Cup di A1 Femminile con il successo delle prime tre della classifica. L' Igor Gorgonzola Novara pone il sigillo su fase ascendente della Regular ...