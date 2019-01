Vittorio Feltri | immigrati | vincerà Salvini alla grande Chiesa e Pd si suicidano

Vittorio Feltri : "Vi spiego perché Matteo Salvini ha calato le brache davanti a Luigi Di Maio" : Vari lettori ci chiedono amareggiati per quale motivo, negli ultimi tempi, facciamo le pulci non solo al governo, ma anche, e in particolare, a Matteo Salvini. Rispondo che non ci muove alcun malanimo, anzi, siamo sereni nel giudicare l'uomo, tuttavia noi non curiamo l'ufficio stampa del signor mini

Vittorio Feltri e la rivolta dei sindaci : "E' un golpe che avrà effetti devastanti" : C'è ancora qualche ingenuo che si chiede perché la sinistra sia allo sbando e non riesca a rimettersi in carreggiata. La spiegazione è di una semplicità elementare: i progressisti non capiscono in quale mondo vivono. Sono convinti di poter persuadere gli elettori a seguirli puntando sulla accoglienz

Vittorio Feltri - il brutale consiglio a Matteo Salvini : "La prego - quando mangia - si dia un calmata" : Caro Matteo Salvini, sa che ho una moderata simpatia per lei, quindi non si offenderà se oso darle un consiglio non richiesto: si metta a dieta. E se proprio non riesce a placare il suo poderoso appetito, cerchi almeno di non pubblicizzarlo attraverso i cosiddetti social che ogni dì la mostrano ment

Vittorio Feltri : Sergio Mattarella ricalca i discorsi dei predecessori : Ho ascoltato almeno 60 discorsi pronunciati a fine d'anno dai vari presidenti della Repubblica che si sono succeduti al Quirinale e, sinceramente, non ne ricordo uno originale, che mi abbia illuminato. I soliti pistolotti improntati alla retorica più vieta. Forse solo Cossiga, nel darci l'addio anti

Vittorio Feltri devasta Alessandro Di Battista : "Dopo il virus Ebola..." - umiliazione definitiva : Nuova lezione di Vittorio Feltri: come umiliare Alessandro Di Battista. Gira voce che l'ex deputato M5s inventatosi inviato in Centro America, dopo la campagna elettorale per le elezioni europee di maggio, non rimarrà in Italia. Lo stesso Fatto quotidiano che gli paga gli esotici reportage assicura

Vittorio Feltri : Buon anno del cavolo - il 2019 parte col piede sbagliato : La tradizione impone lo scambio degli auguri in vista del nuovo anno, e anche noi, conformisticamente, ci adeguiamo benché consapevoli che si tratti di una ipocrisia: il 2019 non sarà migliore del 2018, probabilmente si rivelerà peggiore per vari motivi, il primo dei quali consiste nel fatto che i g

Vittorio Feltri - il calcio è diventato peggio della politica : Il calcio mi sembra più rimbambito della politica. C' è chi vuole sospendere il campionato o almeno chiudere gli stadi al pubblico perché un tizio, non molto raccomandabile, tifoso dell' Inter, è stato travolto, lontano dal campo di gioco, da un Suv napoletano, ed è morto. Ma che c' entrano gli inte

Vittorio Feltri inchioda Giuseppe Conte : "Perché tace sui soldi alla Camorra" : Per raccontare quel che sta succedendo in Parlamento ci vorrebbe uno sceneggiatore di film western, capace di descrivere le peggiori scazzottate e risse nei saloon nei quali a malapena il pianista veniva risparmiato dalle pistolettate dei cowboy. Noi modesti cronisti assistiamo sgomenti alle scene q

Vittorio Feltri - una tristissima verità su calcio e ultras : 'Cosa serve per evitare altre morti stupide' : Non lo scopriamo noi che il calcio è lo sport più divisivo, non solo in Italia bensì in tutto il mondo. Genera sentimenti di odio profondo e accende le violenze peggiori. Non sempre, per fortuna, però spesso. L' ultimo caso eclatante è avvenuto mercoledì prima della partita Inter-Napoli: un ...

'Lo amo - è il nerazzurro più forte di sempre' : Vittorio Feltri - confessione calcistica : Cristiano Doni, lo so per certo, non ha mai venduto partite ma ne ha vinte tante con merito, perché è stato il più grande calciatore dell' Atalanta di ogni tempo. Questa non è una mia opinione, bensì ...