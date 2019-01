Violenza verbale? A Luzzara il sindaco la mette al bando Le sanzioni | leggere un libro

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) “Mi hanno scritto in tantissimi in questi giorni per farmi i complimenti, ma anche per criticarmi e dirmi che voglio solo fare propaganda e farmi pubblicità. Mi sono arrivati messaggi anche dall’estero e mi ha commosso quello di Matteo, un ragazzo italiano che vive in Canada. Mi ha incoraggiato ad andare avanti su questa battaglia culturale e sociale, perché è preoccupato della cattiveria e dellache sta travolgendo il nostro Paese, l’Italia”. A parlare è Andrea Costa, ilPd di, paese di nemmeno 9mila persone della Bassa reggiana, che il 4 gennaio ha emanato un’ordinanza comunale “contro la cattiveria“. Il provvedimento, già pubblicato sull’albo pretorio comunale e quindi già attivo, è il numero 1 del 4 gennaio 2019 e con esso ilvieta “ogni esibizione di cattiveria, rancore o rabbia, sia essa ...