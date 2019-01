VIDEO Real Madrid-Real Sociedad 0-2 Highlights | sintesi e gol della partita Clamoroso

F1 – Il tenero racconto di Hamilton : “Schumacher? E’ stato irreale gareggiare con lui - lo avevo fatto solo sui VIDEOgiochi” : Lewis Hamilton i record di Schumacher e gli elogi all’ex campione di F1: le parole del britannico a Bild “La voglia di conquistare il record di vittorie in F1? Non la sento e, anche se dovesse accadere, Schumacher rimane il più grande di tutti i tempi“. Il 5 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, 73 successi fin qui in carriera, parla così del campionissimo tedesco e del primato di primi posti in Formula 1 di Schumi, ...

Lo strano caso del VIDEO di Kevin Spacey a Natale : Hollywood critica - il web si spacca tra realtà e fantasia : Ammettetelo: anche voi siete tra i curiosi che non hanno resistito a guardare il video di Kevin Spacey a Natale? Dopo oltre un anno dallo scandalo sessuale che l'ha coinvolto, l'attore Premio Oscar è tornato, a sorpresa, per difendersi dalle accuse - finora sono decine. Il 7 gennaio dovrà anche confrontarsi in tribunale per una denuncia di molestia. Il breve video, della durata di tre minuti circa, ha generato diverse polemiche sul web. Con ...

Eurolega – Datome on fire : il campione italiano decisivo in Fenerbahce-Real Madrid - azione da urlo a pochi secondi dalla sirena [VIDEO] : Che giocata di Gigi Datome! Il campione italiano e l’azione decisiva in Fenerbahce-Real Madrid della 15ª giornata di Eurolega Il Fenerbahce ha trionfato, oggi pomeriggio, contro il Real Madrid, nella 15ª giornata di Eurolega. La squadra turca ha impedito ai rivali spagnoli di agganciare in testa alla classifica la leader indiscussa con un finale di fuoco davanti al pubblico di casa. E’ stato Gigi Datome l’uomo decisivo ...

ZANIOLO GOL COL CUCCHIAIO ALLA TOTTI/ VIDEO - Di Francesco lo volle a Roma - lui : 'Un sogno che si realizza' : Nicolò ZANIOLO ha segnato un gol col CUCCHIAIO in Roma Sassuolo tanto da far ritirare fuori tante delle perle di Francesco TOTTI con la maglia giallorossa

Atlas ancora nell'occhio del ciclone : il VIDEO confronto tra trailer e realtà sarebbe impietoso : A quanto pare il lancio di Atlas non sta di certo andando come previsto e sperato dai ragazzi di Studio Wildcard, software house che negli anni è salita agli onori della cronaca grazie al lavoro su Ark: Survival Evolved, uno dei survival più giocati del panorama videoludico.Dopo l'accusa di non essere nient'altro che un reskin di Ark, Atlas continua a essere criticato arrivando a sfiorare in questo caso le accuse di falsa pubblicità. Come ...

VIDEO Real Madrid-Al-Ain 4-1 Highlights : gol e sintesi. Poker dei Blancos e trionfo ad Abu Dhabi : Tutto secondo pronostico. Il Real Madrid di Santiago Solari si impone 4-1 contro i padroni di casa dell’Al-Ain allo Zayed Sports Stadium di Abu Dhabi nella Finale del Mondiale 2018 per club. I gol di Modric, Llorente, Ramos e l’autorete di Nader hanno deciso la sfida, dominata in lungo e in largo dai Blancos e il gol di Shiotani negli ultimi scampoli di partita è buona solo per le statistiche. Grazie a questo successo i Blancos ...

DIRETTA KASHIMA ANTLERS REAL MADRID / Streaming VIDEO e tv : il precedente del 2016 - Mondiale per Club - : DIRETTA KASHIMA ANTLERS REAL MADRID, Streaming video e tv: per i blancos inizia il cammino che potrebbe portare al quarto Mondiale per Club.

Quanto sono realistici i paesaggi post-apocalittici dei VIDEOgiochi? - articolo : Distese aride, città abbandonate, panorami devastati dal tempo e da eventi cataclismatici. Ambienti familiari lentamente ma inesorabilmente reclamati dalla natura, dopo la nostra disfatta. I videogiochi hanno spesso abbracciato le ambientazioni post-apocalittiche. Queste ultime sono avvolte da un alone di fascino, apprensione e profonda curiosità, ed evocano pensieri ipotetici su cosa succederebbe in un'eventualità simile. Quando questi ambienti ...

Il famoso John Carpenter vorrebbe realizzare le musiche per un VIDEOgioco : Considerando che i videogiochi sono ormai un evento mainstream, una grande maggioranza di persone, inclusi i non giocatori, sarebbe almeno in grado di nominare alcuni dei titoli più popolari. Dopotutto, uno studio condotto dall'ESA nel 2015 ha rilevato che poco più della metà della popolazione statunitense gioca con i videogiochi, e che il numero è probabilmente cresciuto da allora. In effetti, anche alcune delle figure più famose dell'industria ...

Eros Ramazzotti - il VIDEO 'In Primo Piano' girato nella Villa Reale di Monza / VIDEO : Monza, 13 dicembre 2018 - Il musicista canta , è solo nell'immagine, mentre trae le note da un pianoforte nero. La sua voce inconfondibile intona le parole del brano prescelto, che si intitola "In ...

Il nuovo VIDEO di Eros Ramazzotti girato alla Villa reale di Monza - FOTO e VIDEO : FOTO e VIDEO - Eros Ramazzotti, Jovanotti e la Villa reale di Monza. Tre elementi, un risultato: il VIDEO del nuovo singolo "In primo piano" pubblicato il 12 dicembre e girato nella reggia del ...

Barcellona - dalla PlayStation alla realtà : il gol di Dembelè è pazzesco [VIDEO] : Non è servito a fare un favore all’Inter, incapace di vincere tra le mura amiche contro il Psv, ma il gol di Dembelè contro il Tottenham al “Camp Nou” è stato veramente incredibile. Dopo appena cinque minuti, il francese del Barcellona ha recuperato il pallone nella zona del cerchi di centrocampo e ha iniziato ad accelerare fino a dentro l’area avversaria dove, dopo aver seduto un difensore è rientrato sul mancino e ...

Gol Saponara - strepitosa realizzazione del trequartista della Samp [VIDEO] : Gol Saponara – Il trequartista della Sampdoria si traveste da Quagliarella e permette alla sua squadra di agguantare un pari ormai insperato. Su un lancio dalle retrovie Kownacki spizza di testa e Saponara si fionda sul pallone colpendo al volo con un tocco a metà tra l’esterno e il tacco e beffando Strakosha con un lob. Tifosi doriani in visibilio per l’ennesima prodezza di uno dei loro beniamini, ambiente biancoceleste ...