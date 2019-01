Viaggio al Centro della Terra 3D film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: RT @ilaria_santi: La più grande testimonianza al mondo d'arte etrusca, il centro medievale, le saline più belle d'Italia: Tarquinia è un an… - tqnelcuore : RT @ilaria_santi: La più grande testimonianza al mondo d'arte etrusca, il centro medievale, le saline più belle d'Italia: Tarquinia è un an… - vidoiltiro : @untrolleyperdue @Ryanair_IT @2_cuori @inviaggioconmo @LucaPery @amicainviaggio @orsanelcarro @viaggimperfetti… - ilaria_santi : La più grande testimonianza al mondo d'arte etrusca, il centro medievale, le saline più belle d'Italia: Tarquinia è… -

(Di domenica 6 gennaio 2019)al3D è ilin tv domenica 62019 in onda in seconda serata su Rai 2 alle ore 23:00. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVal3Din tv:e scheda GENERE: Avventura, Fantascienza ANNO: 2008 REGIA: Eric Brevig: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano, Garth Gilker DURATA: 92 Minutial3Din tv:Durante una spedizione scientifica in Islanda, Trevor Anderson, suo nipote Sean e la loro affascinante guida Hannah rimangono intrappolati in una caverna. Paradossalmente l’unica via d’uscita sembra condurli sempre più in profondità, verso il. Lungo il tragitto il trio si troverà di fronte a un mondo mai esplorato, popolato da creature ...