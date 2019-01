Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA ARDEATINA SI RALLENTA AD ANZIO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE CINQUE MIGLIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA; PIÙ AVANTI, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE TRA TUSCOLANA E APPIA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UNO SGUARDO AGLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE Roma AVEZZANO SULMONA E Roma CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLazioNI DI CORSE. UNO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 3+500 ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI MONTALTO DI CASTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE Roma AVEZZANO SULMONA E Roma CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE PER UN INCIDENTE AL KM 3+500 ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI MONTALTO DI CASTRO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI SALONE. SEMPRE RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, ATTIVATO IL PIANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO È REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione., VEDIAMO IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI, LA CIRCOLazioNE È RALLENTATA IN LOCALITÀ SALONE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI. RITARDI FINO A 60 MINUTI. SEMPRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E L’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI CASTEL RomaNO; E A SEGUITO DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E L’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI CASTEL RomaNO; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA A1 Roma NAPOLI, TRA FROSINONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SI SEGNALANO LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE; E A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 603, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE Roma; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; IN PROVINCIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’A24 Roma-TERAMO E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCIDENTE SUL PONTE DELLA ...