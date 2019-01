Vesuvio | turisti in aumento nel 2018 settecentomila presenze

Vesuvio : nel 2018 al Cratere quasi 700mila turisti : Bilancio positivo in termini di presenze per il Gran Cono del Vesuvio: il 2018 ha fatto registrare 665.945 presenze con un incremento del 9,2%, oltre 55mila turisti in più rispetto al 2017 quando gli ingressi erano stati 610.305. Il mese di maggior afflusso è stato aprile con 103.588 turisti, mentre quello con minor afflusso è stato febbraio con 10.152 biglietti staccati. Esprime ‘soddisfazione’ per i risultati raggiunti il ...