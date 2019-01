Vesuvio | nel 2018 al Cratere quasi 700mila turisti

meteoweb.eu

: RT @mattinodinapoli: Vesuvio: turisti in aumento nel 2018 settecentomila presenze - Claudio8013 : RT @mattinodinapoli: Vesuvio: turisti in aumento nel 2018 settecentomila presenze - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Vesuvio: turisti in aumento nel 2018 settecentomila presenze - NaplesThe : RT @mattinodinapoli: Vesuvio: turisti in aumento nel 2018 settecentomila presenze -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Bilancio positivo in termini di presenze per il Gran Cono del: ilha fatto registrare 665.945 presenze con un incremento del 9,2%, oltre 55milain più rispetto al 2017 quando gli ingressi erano stati 610.305.Il mese di maggior afflusso è stato aprile con 103.588, mentre quello con minor afflusso è stato febbraio con 10.152 biglietti staccati.Esprime ‘soddisfazione’ per i risultati raggiunti il presidente dell’Ente Parco Nazionale del, Agostino Casillo: ”Abbiamo sfiorato i settecentomila visitatori con un incremento del + 9,2% rispetto all’anno precedente.Incredibile per un sito naturalistico che si piazza tra i primi tre siti di attrazioneca della Campania insieme a Pompei e alla Reggia di Caserta. Tutto questo considerando anche la chiusura delle ultime cinque settimane per i lavori di messa in ...