Verso le elezioni della segreteria nazionale Pd | Anna Ascani a Grosseto

Bangladesh - la premier Hasina Verso netta vittoria. Elezioni macchiate dalla violenza - almeno 19 morti : La premier bengalese, Sheikh Hasina ha gia' ottenuto un vantaggio di 19 seggi sull'opposizione aprendo la strada per una vittoria schiacciante alle Elezioni che sono state macchiate dalle violenze. Negli scontri sono morte almeno 19 persone. Il partito della premier, la Lega popolare bengalese, ha accusato il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), di "creare caos in tutto il Paese in modo organizzato" e ...

Financial Times : “Salvini moderato Verso Ue per vincere le elezioni e diventare leader centrodestra in Italia” : La Lega di Matteo Salvini rinuncia alla battaglia no euro per diventare capofila della coalizione di centrodestra alle elezioni europee. E chissà che, una volta constatato un consenso solido alle urne di maggio, non decida di aprire la crisi con Movimento 5 Stelle. Un’opzione che Salvini rispedisce al mittente, ma che il Financial Times, mette sul piatto. In un articolo a firma di Miles Johnson pubblicato il 26 dicembre, il quotidiano ...

Verso le elezioni - l'assessore Zammarchi scende in campo per la lista 'Cesena 2024' : La lista civica 'Cesena 2024' animata dall'assessore alla Cultura e sport Christian Castorri vede un altra freccia aggiungersi al suo arco, si tratta di Lorenzo Zammarchi, assessore allo Sviluppo economico e giovani, subentrato in giunta come 'indipendente' nel marzo ...

Israele Verso le elezioni anticipate : Lieberman si dimette dopo il cessate il fuoco con Hamas : Il ministro della Difesa chiede elezioni anticipate. Il gruppo palestinese esulta: "E' una vittoria per Gaza"

Madagascar : Ue - elezioni presidenziali "passo in avanti" Verso democrazia : ...in Madagascar si sono svolte in modo "calmo e ordinato" e rappresentano "un passo importante nella storia del Madagascar verso una democrazia più partecipativa e verso la stabilità politica", ...

Nicola Zingaretti : "Il governo va Verso la crisi - il Pd si prepari alle elezioni" : Per Nicola Zingaretti il governo potrebbe non avere una vita lunga e il Pd deve prepararsi a questa eventualità: "Non mi stupirei se si tornasse a votare in primavera, in contemporanea con le Europee - ha detto in un'intervista a La Stampa il presidente della Regione Lazio - nel Pd dobbiamo essere pronti"."L'esecutivo - avverte il candiato alla segreteria dem - rischia di implodere: non sarà in grado di affrontare la finanziaria ...

Usa - elezioni midterm 2018. Dem Verso la conquista della Camera : È la notte delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione. E secondo le proiezioni di Fox e Nbc i democratici dovrebbero la Camera, mentre i repubblicani dovrebbero mantenere il controllo del Senato.Testa a testa in Florida, dove per il seggio al Senato, il repubblicano Rick ...

Brasile - Bolsonaro ha vinto le elezioni. Il controVerso presidente ultra-liberista esulta : ... abbassamento dell'età della responsabilità penale da 18 a 16 anni, sempre più potere alla polizia per fronteggiare la violenza in uno dei Paesi con più omicidi del mondo. Queste alcune delle ...

Elezioni Brasile - Bolsonaro Verso vittoria?/ Risultati ballottaggio - diretta live : Haddad “rimonta possibile” : Elezioni Brasile, ballottaggio Bolsonaro-Haddad: diretta Risultati live, il candidato dell'estrema destra favorito dopo il 46% del primo turno ma la sinistra tenta la rimonta.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:40:00 GMT)