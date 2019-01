: Venezuela:Usa promuovono colpo di Stato - NotizieIN : Venezuela:Usa promuovono colpo di Stato - TelevideoRai101 : Venezuela:Usa promuovono colpo di Stato - transnazionale : Venezuela, 'Usa promuove colpo di Stato' #spaziotransnazionale informa -

Ildenuncia l'esistenza di un tentativo Usa di realizzare un golpe contro il governo costituzionale e democratico di Maduro, "promuovendo il disconoscimento di istituzioni legittime e democratiche del". In una nota si ricorda che nel 2019 il segretario diUsa Pompeo "non ha smesso di attaccare il" con dichiarazioni interventiste contro il governo". Un comportamento che viola il diritto internazionale, non nuovo". E' "dal 2002 che Washington finanzia azioni per cambiare il regime con la forza"(Di lunedì 7 gennaio 2019)