Venezia risponde ad Avellino | Cremona ko

Basket - 12a giornata Serie A 2019 : Venezia deve rispondere a Milano - posticipo serale Torino-Avellino : Dopo le tre partite a Natale, si completa oggi la dodicesima giornata della Serie A di Basket. L’Olimpia Milano ha vinto ancora, restando a punteggio pieno in classifica e per questo motivo la Reyer Venezia è obbligata a rispondere immediatamente per non perdere ulteriore terreno nei confronti della squadra di Simone Pianigiani. Sarà proprio Venezia ad aprire il programma giornaliero, ospitando l’Alma Trieste, formazione in buona forma e ...