Usa | Rooney ubriaco in aeroporto | multato | arrestato e rilasciato

Usa - Rooney ubriaco : multato - arrestato e rilasciato : Un arresto e una lieve multa per ubriachezza molesta: è la nuova disavventura di Wayne Rooney , attaccante del D.C. United ex Manchester ed ex nazionale inglese. A rivelare l'episodio, capitato lo ...

Inghilterra - Rooney acc Usa : “Alcuni ex sono invidiosi di questa Nazionale” : Nell’amichevole giocata contro gli Stati Uniti giovedì, Wayne Rooney ha messo fine alla sua storia con l’ Inghilterra , dopo 120 presenze e il record di gol realizzati. Adesso, l’ex numero 10 dei Tre Leoni, ha dichiarato di sostenere la giovane Nazionale guidata da Southgate, al contrario di quanto fanno altri celebri ex. Secondo Wazza, infatti, alcune vecchie glorie sarebbero invidiose dei risultati positivi conseguiti da ...

Inghilterra-Usa - l’ultima di Rooney in Nazionale : “non mi interessa né il 10 né la fascia - ecco cosa sogno” : L’ex giocatore del Manchester United non ha particolari richieste per la sua ultima gara con l’Inghilterra, solo di poter calpestare per qualche minuto il terreno di gioco di Wembley Domani sarà l’ultima gara di Wayne Rooney con la maglia dell’Inghilterra, il ct Southgate infatti permetterà a Wazza di salutare la propria Nazionale durante l’amichevole che i ‘Tre Leoni’ giocheranno contro gli Stati ...