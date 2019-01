USA | gli rinviano l’esecuzione per due volte Condannato a morte si impicca in cella

Ubriaco ed a torso nudo : Rooney arrestato negli USA : Wayne Rooney è stato arrestato a Washington (USA) in stato d’ebbrezza molesta, il calciatore se l’è cavata con una multa Wayne Rooney alle prese con qualche problemino con la legge. Il calciatore inglese, secondo quanto rivelato da Skysport UK, è stato arrestato a Washington (USA) per ubriachezza molesta. La notizia risale al 16 di dicembre e secondo il racconto il calciatore si sarebbe denudato della maglietta prima di essere ...

Errori medici terza caUSA di morte negli USA. Una riflessione sul lavoro notturno : Gli Errori medici e paramedici sono le terza causa di morte negli Usa. In termini numerici, dopo le malattie cardiovascolari e il cancro si muore di Errori legati alla pratica medica, cioè di Errori di medici, paramedici e personale infermieristico. Un recente studio della Johns Hopkins University ha stimato che ogni anno nei soli USA muoiono più di 250.000 per Errori medici. Qualcun altro sostiene che questa cifra debba essere ...

Addio a Dino De Lorenzo - storico inviato del Mattino negli USA e in Cina : Al Mattino, De Lorenzo divenne capo delle pagine economiche curando la cronaca dei principali avvenimenti del settore come le vicende dell'Alfasud di Pomigliano d'Arco. Ricordato da tutti per la sua ...

Vicesindaco Leghista butta coperte del clochard - cittadini si scUSAno e gliele riportano : Nella giornata di ieri, a Trieste, il Vicesindaco Leghista Polidori si era vantato su Facebook di aver buttato le coperte di un clochard. I cittadini si sono coalizzati per aiutare il senzatetto e scusarsi a nome dell'intera città. Polidori ha poi replicato di aver buttato soltanto degli stracci, e ha affermato che se avesse saputo che si trattava di un bivacco non avrebbe fatto nulla, ma basta riflettere sul suo stesso post di ieri per capire ...

Gli USA bloccano la consegna dei Sukhoi Superjet 100 all'Iran - : Il dipartimento del tesoro degli Stati Uniti non ha rilasciare il permesso di esportazione del Sukhoi Superjet 100 in Iran. Lo riferisce oggi il portale israeliano iHLS. L'aereo passeggeri russo ...

Normale a Napoli - in campo 289 prof dalla Cina agli USA : ... oltre ad essere un rafforzamento della Scuola Normale di Pisa, rappresenta un intervento positivo e qualificante di buona politica per lo sviluppo della ricerca di eccellenza non solo per il ...

Trieste - vicesindaco leghista butta le coperte a un clochard : cittadini gliele riportano. “La città ti chiede scUSA” : “Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste“. Accanto, un pacco con coperte, maglioni, sciarpe, berretti e cuscini. I cittadini del capoluogo friulano hanno replicato così al gesto del loro vicesindaco leghista Paolo Polidori, che su Facebook si era vantato di aver gettato tra i rifiuti il giaciglio di un senzatetto in via Carducci. Il tutto è stato lasciato nel ...

La cancellazione della visita di Rogozin negli USA potrebbe avere serie conseguenze - : Roscosmos potrebbe ritirarsi dai negoziati con la NASA per la partecipazione al progetto della stazione nell'orbita lunare, a causa della cancellazione della visita del suo direttore, Dmitry Rogozin, ...

Doping - ciclista 90enne trovato positivo : l'USADA gli toglie il titolo : Grove, che aveva vinto la medaglia d'oro , con tanto di record del mondo, nella categoria 90-94 anni sia nell'inseguimento individuale che nella prova contro il tempo, in quanto anche unico ...

Da uno studio norvegese e dagli USA due notizie che confermano l'importanza dei vaccini : I meno abbienti sono tra coloro più vulnerabili in casi di pandemie, come uno studio norvegese ha potuto dimostrare. Ma anche i No-Vax sono a rischio. Nata 26 anni fa a San Diego, Bre Payton era diventata una ragazza molto brillante e conosciuta in tutti gli Stati Uniti. Collaborava con il sito online The Federalist ma è apparsa occasionalmente anche su Fox News, Fox Business Channel e One America News Network (OANN). Ma la cosa che la ...

USA - trova video della moglie col migliore amico : 39enne le spara davanti ai figli : Una vera e propria tragedia familiare, in cui a perdere la vita ancora una volta è una giovane donna, si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente a Melbourne, città dello stato della Florida. A seguito di un violento litigio tra moglie e marito, William Brian Stillwell, ha impugnato la sua arma da fuoco ed ha sparato contro la consorte davanti ai propri figli, terrorizzati difronte ad un simile gesto estremo. ...

Tesla in difficoltà : consegne Model 3 sotto attese - taglia prezzi in USA. Titolo perde 7 - 5% : NEW YORK - Reduce da un 2018 in cui ha guadagnato quasi il 7%, Tesla inizia il 2019 con il freno a mano tirato: il Titolo del produttore di auto elettriche è arrivato a cedere il 7,5% a 309...

Russia : “Gli USA chiariscano il rinvio della visita del capo Roscosmos a Mosca” : L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha chiesto chiarimenti ufficiali dopo che la Nasa ha rinviato a tempo indefinito la visita del suo direttore generale, Dmitry Rogozin, negli Stati Uniti. Politico dalle dure posizioni nazionaliste e noto per la sua retorica antioccidentale, Rogozin avrebbe dovuto visitare a febbraio gli Usa, ma la Nasa venerdì ha annunciato il rinvio. Rogozin è stato nominato dal presidente russo, Vladimir Putin, nel ...

Nasa annulla visita negli USA del capo dell’agenzia spaziale russa : L’agenzia spaziale russa Roskosmos ha chiesto ufficialmente spiegazioni alla Nasa dopo che questa ha rinviato sine die la vista negli Stati Uniti del responsabile di Roskomosmos, l’ex vicepresidente russo Dmitri Rogozin. Rogozin, la cui vista era in programma per il prossimo febbraio, è inserito nell’elenco degli individui colpiti dalle sanzioni statunitensi per l’annessione russa della Crimea; la Roskosmos ha ...