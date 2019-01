Una | cento | mille Befane | in volo dai campanili e a bordo della Fiat 500

Casting per Una web serie prodotta da D&E Animation e spettacoli di Cento Teatri : Selezioni in corso per la ricerca di figuranti speciali e una truccatrice per una web serie, prodotta da D&E Animation, dal titolo "Game of Kings". Le riprese verranno effettuate soprattutto a Genova ma in parte anche nell'ambito della intera regione Liguria. Si cercano inoltre varie figure, tra cui cabarettisti, cantanti, musicisti e ballerini, per vari spettacoli, a cadenza settimanale, a cura dell'Associazione Cento Teatri di Firenze, che ...

Firenze : Una mostra dedicata ai presepi di Maria Lai al Museo Novecento : ... 'Amo il presepe per l'attualità delle sue migrazioni verso mete improbabili', assegnando alle fragili immaginazioni in terracotta e pietre, stoffa e legno, una funzione politica che non si esprime ...

Addio Giovanni Martorana - l’attore de ‘I cento passi’ morto per esalazioni di Una stufa : Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni, è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa mentre l’uomo dormiva. Secondo quanto riferiscono alcuni amici, avrebbe provato a raggiungere la porta di casa, dietro la quale è stato trovato senza vita. Chi era Giovanni Martorana Martorana era conosciuto con il soprannome ...

Una controstoria del Novecento : ... della bomba atomica, dell'allarme ambientale, del malsviluppo, è stato anche l'età di Gandhi, di Martin Luther King e delle rivoluzioni nonviolente in diverse parti del mondo . La strategia ...

Cava de’ Tirreni. Una targa per i cento anni dalla Grande Guerra : “Nel 1929 ci fu, a Cava de’ Tirreni, l’inaugurazione dell’obelisco in memoria dei caduti cavesi alla presenza del re Vittorio

Ostarbeiter - Una tragedia del Novecento è finalmente nero su bianco. Senza lieto fine : È del 1947 il celebre romanzo di Primo Levi Se questo è un uomo, del 1954 il meno noto ma splendido Si fa presto a dire fame di Piero Caleffi. Esce nel 1956 nelle sale di tutta Europa il film documentario di Alain Resnais Notte e nebbia, con le sue immagini dei campi di sterminio che sconvolgono gli spettatori di tutto il mondo. Già con queste opere, la mia generazione ha conosciuto, sia pure per sommi capi, una delle più grandi tragedie della ...

Cento : ipotizzare aumento Tari è Una provocazione per città Roma : Roma – “Solo il parlare da parte della giunta Raggi di un possibile aumento della tassa dei rifiuti appare una vera e propria provocazione alla citta’”. Lo afferma in una nota Paolo Cento di Liberi e Uguali. “Siamo di fronte ad un disastro ambientale- prosegue l’esponente della sinistra- con conseguenze possibili sulla salute di un intera popolazione, su cui pretendiamo verita’ e trasparenza nella ...

Pensioni - l'UE vorrebbe Una quota cento temporanea valida solo nel 2019 : Tutto è nelle mani di Giuseppe Conte. Il Premier ha ricevuto l’incarico di trovare una quadra con l’Unione Europea dai vicepremier Salvini e Di Maio. Il premier Conte ha l'obiettivo di portare avanti la legge di bilancio, anche se da Bruxelles arriva una nuova frenata proprio sulle due misure cardine, reddito di cittadinanza e quota 100. Come si potrebbe sopperire dunque alle divergenze in essere? Per Bruxelles la Legge Fornero è un cardine, ...