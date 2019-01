Ubriaco ed a torso nudo | Rooney arrestato negli USA

sportfair

(Di domenica 6 gennaio 2019) Wayneè statoa Washington (USA) in stato d’ebbrezza molesta, il calciatore se l’è cavata con una multa Waynealle prese con qualche problemino con la legge. Il calciatore inglese, secondo quanto rivelato da Skysport UK, è statoa Washington (USA) per ubriachezza molesta. La notizia risale al 16 di dicembre e secondo il racconto il calciatore si sarebbe denudato della maglietta prima di esserese l’è cavata con una multa ed ha potuto trascorrere le vacanze in Inghilterra.L'articoloed aUSA SPORTFAIR.