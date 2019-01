TV | Rai Storia | viaggio nello Stretto di Messina tra mito | natura | letteratura e storia

IL CASO MATTEI - Il film di Francesco Rosi con Gian Maria Volonte' su Rai Storia : ... in onda domenica 6 gennaio 2019 alle 21.10 su Rai Storia per " Binario Cinema ", ricostruisce con un sapiente mix di generi, dove il giallo si incrocia con la cronaca, il reportage e il documentario.

Storia meravigliosa e triste di un grande innovatore - Louis BRaille : 'Perché è sempre buio?'. Louis Braille, nacque il 4 gennaio del 1809 in un paesino vicino a Parigi e diventò cieco a cinque anni. Ultimo di quattro figli, a tre anni fu vittima di un incidente: un ...

La storia di Daniele Luttazzi - che Freccero vuole riportare in Rai : Foto: COSIMA SCAVOLINI/LAPRESSE Da ultimo, scomodo, baluardo della libertà di satira nell’Italia berlusconiana a esule volontario di una scena che ha finito per voltargli le spalle. La parabola artistica di Daniele Luttazzi ha sperimentato tutte le latitudini del successo, ma potrebbe non essere ancora giunta alla fine. Almeno non per Carlo Freccero, il neo-direttore di Rai 2 che ha annunciato di voler riportare la satira sulla seconda ...

Storia meravigliosa e triste di un grande innovatore - Louis BRaille : “Perché è sempre buio?”. Louis Braille, nacque il 4 gennaio del 1809 in un paesino vicino a Parigi e diventò cieco a cinque anni. Ultimo di quattro figli, a tre anni fu vittima di un incidente: un punteruolo gli perforò l’occhio sinistro mentre provava a imitare il padre, mastro sellaio e conciatore, nella sua officina. L’infezione che ne scaturì compromise, due anni dopo, anche ...

65 anni di Rai - ecco 10 programmi che ne hanno fatto la storia : Domenica 3 gennaio 1954, alle ore 11:00, l’annunciatrice Fulvia Colombo diede battesimo alle trasmissioni del Programma nazionale (poi diventata Rai1). Quel giorno, infatti, dopo alcune sperimentazioni nell’autunno dell’anno precedente, prese avvio la programmazione ufficiale delle trasmissioni televisive della Rai, Radiotelevisione italiana. Dopo la benedizione di Papa Pio XII, andò in onda la prima puntata di Arrivi e ...

Basta un paio di baffi - su Raiuno una storia di lavoro e travestimenti : Nuovi tre film-tv per il ciclo Purché finisca bene, serie antologica prodotta da Rai Fiction e da Pepito Produzioni, ormai un appuntamento tradizionale di Raiuno, con lo scopo di proporre storie che, raccontando eventi legati alle manie ed alle tendenze della società odierna, riescono sempre e comunque a giungere ad un lieto fine per tutti i protagonisti.Si inizia oggi, 2 gennaio 2019, alle 21:25, con Basta un paio di baffi, film-tv scritto ...

Scicli su Rai Tre e Rai Storia : il 27 dicembre : Scicli e il Val di Noto su Rai Tre e Rai Storia. Il servizio andrà in onda il 27 dicembre alle ore 16 su rai Tre e alle 22,10 la replica su Rai Storia

Il «caso Fazio» in Rai - storia di un rapporto sempre più tormentato : Tutto questo anche se i detrattori non ci stanno a etichettare la bagarre come 'politica'. Questione di costi e ascolti replicano. Sul primo punto c'è un compenso annuo garantito di 2,2 milioni, per ...

Jump Force : il nuovo tRailer svela maggiori dettagli sulla storia : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato un nuovo trailer con ulteriori dettagli sulla modalità storia del suo prossimo titolo Jump Force, già provato in anteprima per voi.Una fusione improvvisa del mondo Jump con quello reale ha scatenato il caos sulla Terra, mentre alcuni invasori malvagi stanno seminando panico e distruzione.Per affrontare questa nuova minaccia, il Direttore Glover ha formato una squadra di eroi, chiamata Jump Force, ...

Chiesa ucRaina autocefala : una storia che dura da 100 anni - Scheda - : In seguito, la politica ucraina continuò a ondeggiare tra una linea filo-russa e una filo-occidentale, rimanendo sostanzialmente legata alla Russia per la dipendenza energetica e le dinamiche ...

La storia di Sant'Uopo arriva su Raiuno : Per la prima volta è rimbalzato in televisione agli onori della cronaca nazionale grazie alla trasmissione pomeridiana 'ItaliaSì', in onda sabato pomeriggio su Raiuno: stiamo parlando di Sant'Uopo, un uomo di fede, una guida, un santo, anche se non 'ufficialmente' ...

Tales of Crestoria : Immagini e tRailer del capitolo mobile - : Al momento non è ancora stata comunicata una data d'uscita precisa per il prodotto, ma Tales Of Crestoria dovrebbe essere lanciato in tutto il mondo per smartphone e tablet con sistema operativo iOS ...

Strage di Viareggio - lunedì l’anteprima del documentario “Il sole sulla pelle”. Ecco il tRailer della storia di Marco Piagentini : Tutti sanno cosa è successo a Viareggio il 29 giugno 2009, quando un treno, deragliando, ha scatenato un incendio che ha ucciso 32 abitanti. Ma in pochi sanno cosa è successo dopo, cosa fa oggi, ogni giorno, chi è rimasto. A raccontarlo con profondità e leggerezza, arriva un lungometraggio, prodotto dagli stessi autori di “Ovunque Proteggi”, il corto sulla Strage premiato da Cannes a New York e che ilfattoquotidiano.it pubblicò in esclusiva per ...

Discesa Val Gardena streaming video Rai : la storia sulla Saslong - Coppa del Mondo sci maschile - : Diretta Discesa Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri , oggi 15 dicembre 2018, .