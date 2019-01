Trump non molla | “Di acciaio o di cemento il muro si farà”

Moavero in Usa : per Donald Trump su F35 e Muos non si può negoziare : The Donald ti dà carta bianca, sempre nell'ottica di "America first", ma non fa sconti. Ti riconosce un ruolo primario nella disastrata cabina di regia sulla Libia (geopoliticamente parlando, un Paese irrilevante per Washington), plaude per la linea della fermezza sui migranti, ma sui programmi di spesa che stanno a cuore all'amministrazione Trump (Nato, F-35, Muos) non c'è niente da negoziare, solo impegni da rispettare. ...

Powell - FED - : " Non mi dimetto se il presidente Trump dovesse chiedermelo" : Powell afferma che non si dimetterà se il presidente Trump dovesse chiederglielo. L'attuale presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato inviato insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e ...

Usa - la speaker della Camera non esclude l'impeachment di Trump - Il monito al presidente : 'Rispettare la verità' : La nuova speaker della Camera dei Rappresentati americana, Nancy Pelosi , ha annunciato che i democratici attenderanno e valuteranno gli esiti dell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller ...

Shutdown - impasse negli Usa : Trump non cede - i democratici nemmeno : Roma, 3 gen., askanews, - Per l'amministrazione federale degli Stati Uniti, nel dodicesimo giorno dello 'Shutdown', i tentativi di trovare una soluzione sono rimasti sterili: Donald Trump si è ...

Stati Uniti : editoriale "Nyt" - lo shutdown di Trump non riguarda la sicurezza delle frontiere : Washington, 02 gen 22:00 - , Agenzia Nova, - Il blocco parziale delle attività del governo statunitense non riguarda il problema della sicurezza al confine ma è il risultato di un'impasse politica voluta dal presidente Trump su un simbolo, il muro al confine col Messico. E' quanto sostiene il quotidiano "New York Times" in un editoriale nel quale viene ricordato come sia i Democratici ...

Mitt Romney attacca Trump : "Non ha le qualità per fare il presidente" : "Negli ultimi due anni, in particolare le sue azioni in questo mese, sono la prova che il presidente non è stato all'altezza dell'incarico". Mitt Romney, ex candidato repubblicano alla Casa Bianca (nel 2012), ha attaccato frontalmente Donald Trump in un durissimo editoriale pubblicato sul Washington Post alla vigilia del suo ingresso nel nuovo Congresso Usa come senatore."Un presidente dovrebbe unirci e ispirarci, dimostrare qualità essenziali ...

