Trump conferma la morte di Al-Badawi in Yemen Fu la mente dell’attacco di Al Qaeda alla

(Di domenica 6 gennaio 2019) È morto Jamal al-, leader di aldell’attentato suicida che nell’ottobre del 2000, in, colpì la nave militare americana Uss Cole, provocando 19 morti e 39 feriti. A darne notizia ufficiale è il presidente degli Stati Uniti Donaldattraverso un tweet. Venerdì scorso l’esercito aveva fatto sapere che il militante di al-fosse stato ucciso in un raid di precisione in“Il nostro grande esercito – scrive il presidente – ha fatto giustizia per gli eroi caduti e feriti nell’attacco vigliacco contro la Uss Cole. Abbiamo appena ucciso il leader di quell’attacco, Jamal al-”. “Il nostro lavoro – prosegue- contro alcontinua e non ci fermeremo mai nella nostra lotta contro il terrorismo islamico radicale“.Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in ...