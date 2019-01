Trovata auto con corpo carbonizzato dentro a Salemi La vettura è di un uomo che ha fatto

Tifoso ucciso a Milano - Trovata la seconda auto : otto indagati a Napoli per omicidio volontario : Sono indagati i cinque tifosi azzurri, tra cui un minore, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura e altri tre che viaggiavano a bordo dell'altra vettura coinvolta

Per la morte di Daniele Belardinelli indagati 8 napoletani : Trovata seconda auto : Sono indagati 8 napoletani per la morte di Daniele Belardinelli. Il tifoso interista è stato investito e ucciso a Milano

Messico - ragazza italiana di 27 anni Trovata morta in vacanza : l’autopsia chiarirà la causa del decesso : Un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni, Anna Ruzzenenti, è stata trovata senza vita a Playa del Carmen, in Messico. Come riferisce il quotidiano L’Arena, la giovane era partita il 13 dicembre scorso per un viaggio in centro America. Ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno affidate ad un’autopsia: forse un malore o un incidente, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Solo dopo gli esami potrà esserci il ...

Donna Trovata morta nel canale : era scomparsa da casa in auto : Ieri mattina è uscita di casa, alla guida della sua auto, ed è scomparsa. I suoi figli, dopo averla cercata invano nella campagne attorno a Gambolò, Pavia,, il comune della Lomellina dove abitava, ...

Manovra - Trovata l’intesa a Palazzo Chigi : “Ecotassa per auto di lusso e Suv. Bonus per ibride. Ok a taglio pensioni d’oro” : Ok all’ecotassa ma solo per i suv e le auto extralusso. Confermato il taglio fino al 40% delle pensioni d’oro. Via libera anche al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende e alla riduzione delle tariffe Inail, mentre il Bonus cultura si potrò utilizzare solo per acquistare ebook e libri, non biglietti di concerti e cinema. Sono. Con un’ora e mezza di ritardo il vertice tra i big di governo è iniziato a ...

USA - 33enne Trovata morta in autostrada : era uscita con un uomo conosciuto su Tinder : Dalla Florida arriva la cronaca di una vicenda terribile che, per certi versi, è ancora un mistero. Una giovane donna, Jennifer Amy St. Clair, la scorsa settimana, ha organizzato un appuntamento con un uomo conosciuto in chat. La ragazza, però, non è più ritornata a casa: il suo corpo senza vita è stato ritrovato in autostrada. Si pensa che, durante il tragitto in autostrada, Jennifer, sia stata sbalzata dalla due ruote e sia caduta ...

Inferno Salaria - Trovata l'auto del giovane disperso. La sorella di Andrea : «Aspettiamo il dna» : RIETI - «Hanno trovato un corpo carbonizzato intorno alla mezzanotte di ieri e abbiamo fatto il test del dna con l?altro fratello (gemello, ndr) per vedere se è compatibile. Ci...

Maltempo - Trovata l’auto travolta dalla voragine di San Felice Circeo : si cerca una persona [FOTO LIVE] : 1/7 ...

Scomparsa da 8 giorni - l'auto Trovata lungo l'argine : Scomparsa da 8 giorni, l'auto è stata trovata lungo l'argine del fiume Tanaro. A scoprire la sua assenza il marito sabato 10 novembre. Scomparsa da 8 giorni E' Scomparsa oramai da otto giorno Maria ...

Sale la tensione a Forcella - riTrovata auto crivellata di colpi : NAPOLI. auto crivellata di colpi a Forcella. Il ritrovamento ad opera della polizia in via Purgatorio ad Arco, in seguito a una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco. La macchina, che è ...