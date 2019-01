Trivelle nello Ionio | Di Maio | ricerche autorizzate dal governo precedente Emiliano | le

Autorizzate Trivelle nello Ionio - Di Maio : «Costretti a ratificare una porcata del Pd» : L’allarme lanciato da Angelo Bonelli dei Verdi: «Il Ministero dello Sviluppo ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio». Il ministro dell’Ambiente Costa: al lavoro assieme al Mise per inserire nel dl Semplificazioni una norma per lo stop a 40 permessi pendenti