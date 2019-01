Trivelle - Caos sull' ok del Mise | Costa | ' Mai autorizzate'

interris

: Trivelle nello Ionio, è caos. Di Maio autorizza e Costa precisa: 'Mai firmato, mai lo farò' - eziomauro : Trivelle nello Ionio, è caos. Di Maio autorizza e Costa precisa: 'Mai firmato, mai lo farò' - battiata62 : RT @ComVentotene: Caos #trivelle e dal Ministero dello Sviluppo Economico trapela: “è conseguenza di accordi presi dal governo precedente”.… - federicodefalco : RT @ComVentotene: Caos #trivelle e dal Ministero dello Sviluppo Economico trapela: “è conseguenza di accordi presi dal governo precedente”.… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto. Anche per questo incontrerò personalmente i comitati No triv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme ...