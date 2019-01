Treviso non sfata il tabù Udine | secondo ko di fila | è crisi

Treviso : non risponde alle telefonate del papà - trovato morto 19enne di Palermo : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta in questo periodo natalizio, in cui purtroppo a perdere la vita è una giovane persona. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Treviso e riguarda il decesso di Davide Cannella, giovane palermitano di appena diciannove anni, che si è spento improvvisamente provocando un grandissimo dolore tra i suoi familiari e tra coloro i quali lo conoscevano. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Treviso - la fidanzata lo sveglia di notte ma lui non risponde : 37enne muore nel sonno : L'ennesima tragedia in questi ultimi giorni del 2018 si è verificata in provincia di Treviso, precisamente nel piccolo comune di Roncade, e riguarda ancora una volta la morte di una giovane persona. Si tratta del decesso di Matteo Zennaro, un trentasettenne originario di Venezia, deceduto nel cuore della notte all'interno della sua stanza in affitto che aveva preso dopo il trasferimento per lavoro nel trevisano. Secondo quanto riferito dal noto ...

Treviso - la madre non vuole lavargli a mano la maglietta : l’aggredisce prendendola a calci : Una serie di soprusi che stava diventando sempre più grave: infatti dal limitarsi ad insulti e minacce il giovane stava rapidamente passando alle violenze. Così la famiglia ha preso la decisione più sofferta, quella di denunciare il ragazzo. Al centro di questa storia c’è un 19enne di Caerano San Marco, diventato un incubo per i suoi cari, costretti a vivere con lui nelle stesse quattro mura ed a subire le sue angherie. L’abuso di alcool ed il ...

Treviso - papà insulta maestra dandole della prostituta/ Colpa dello sciopero - ma insegnante non aveva aderito - IlSussidiario.net : Treviso, papà insulta maestra dandole della prostituta. Colpa dello sciopero, ma insegnante non aveva aderito. Ultime notizie

Caso rifiuti - Girotto - M5s - : 'Per noi vince modello Treviso - non quello bresciano' : A tal proposito il sistema di economia circolare di riferimento è quello oggi adottato dal servizio pubblico della provincia di Treviso, studiato in tutto il Mondo', è il passaggio del contratto di ...